Göztepe'de Guilherme takımdan ayrıldı
21.01.2021 17:27
Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de Guilherme Costa Marques takımdan ayrıldı.
Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de Guilherme Costa Marques takımdan ayrıldı.
Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, Guilherme ile yapılan görüşmeler neticesinde oyuncunun sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiği belirtildi. Açıklamada, Guilherme'ye katkılarından ötürü teşekkür edildi ve futbol yaşantısında başarılar dilendi.
Portekiz temsilcisi Alvarenga'dan 2 yıllığına kiralanan Guilherme, Çin'e transfer olacağı için bir süredir forma giymiyordu. Sarı-kırmızılı ekipte 10 lig ve 1 Türkiye Kupası maçına çıkan Guilherme 3 gol attı.
Son Dakika Beşiktaş derbisinde kırmızı kart gören G.Saraylı Diagne'ye 2 maç ceza verildi Sivasspor gole çok yaklaştı! Fenerbahçeli Altay kalesinde devleşti Son Dakika: KKTC'de 5 büyüklüğünde deprem Yeşilçam'ın emektar ismi Oktay Yavuz, 78 yaşında hayatını kaybetti Sereney Sarıkaya rekor bir ücret karşılığında ATV'nin yeni dizisiyle ekranlara dönüş yapıyor Otomobilin far bölümlerine ve yakıt deposuna gizlenmiş 4 kuzu ele geçirildi Trump'ın Biden'a bıraktığı mektubun içeriği basına sızdı: Joe biliyorsun ben kazandım İbo Show'un 10. bölüm fragmanı yayınlandı! 15 yıldır İbrahim Tatlıses ile küs olan Ebru Yaşar programa geliyor