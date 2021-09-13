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Göztepe'de güneş açtı - Son Dakika

Göztepe'de güneş açtı

13.09.2021 11:14
Göztepe'de güneş açtı, System.String[]

SÜPER Lig'de milli aranın ardından Gürsel Aksel Stadı'nda Medipol Başakşehir'i konuk eden Göztepe geriye düştüğü maçta rakibini 2-1 yenerek bu sezonki ilk galibiyetine imza attı.

SÜPER Lig'de milli aranın ardından Gürsel Aksel Stadı'nda Medipol Başakşehir'i konuk eden Göztepe geriye düştüğü maçta rakibini 2-1 yenerek bu sezonki ilk galibiyetine imza attı. İlk 3 haftada sadece 2 puan toplayabilen ve teknik direktör Ünal Karaman'la yollarını ayırıp Sırp çalıştırıcı Nestor El Maestro'yu göreve getiren sarı-kırmızılılar, 90 dakika bitiminde büyük coşku yaşadı. Özellikle ikinci yarıda oynadığı pozitif futbolla taraftarından tam not alan takım, karşılaşmanın ardından tribünlerle 3 puanı doyasıya kutladı. Oyuncular ve taraftarlar hep birlikte İsyan Marşı'nı söyledi.

Türkiye'deki kariyerine galibiyetle başlayan Nestor El Maestro sergiledikleri performanstan son derece memnun kaldığını söyledi. Çarşamba günü göreve resmen başlayan ve Başakşehir maçında ilk kez sahada yer alan 38 yaşındaki teknik adam, ilkleri yaşadıklarını söyledi. Güzel ve anlamlı bir galibiyet aldıklarını vurgulayan Maestro, "Bu sezon ilk kez kazandık, ben ilk maçımda sevindim, Tijanic ilk golünü attı. Her şey çok güzeldi. İkinci yarıda yaptığımız oyuncu değişiklikleri bize oldukça yaradı" dedi.

Göztepe, 17 Eylül Cuma günü Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda Süper Lig'de yıllar sonra oynanacak İzmir derbisinde Altay'ın konuğu olacak. İRFAN CAN GEÇİT VERMEDİGöztepe'nin 2-1 kazandığı Başakşehir maçında kaleci İrfan Can Eğribayat kurtarışları geceye damga vurdu. İlk 45 dakikalık dilimde henüz 7'nci dakika topu ağlarında gören İrfancan, ardından 3 net kurtarış yaparak takımının ayakta kalmasını sağladı. Yüzde yüzlük pozisyonları çıkaran 23 yaşındaki file bekçisi performansıyla alkış topladı. Uzatmanın son saniyesinde bile karşı karşıya pozisyonda gole engel olan İrfan Can'ı Başakşehir Teknik Direktörü Aykut Kocaman da kutladı. Kocaman, maç sonu düzenlenen basın toplantısında, "İrfan Can farkı artırmamıza engel oldu, tebrik ediyorum" dedi. YENİLER KENDİNE GELDİ Sarı-kırmızılıların yeni transferlerinden Lourency ve Tijanic, Başakşehir karşısında ortaya koydukları futbolla teknik ekibi sevindirdi. Ünal Karaman döneminde yedek kaldıktan sonra maça 11'de başlayan Brezilyalı kanat oyuncusu Lourency, 64'üncü dakikada Ndiaye'nin attığı golün asistini yaptı. Deneyimli futbolcu 70 dakika sahada kaldığı sürece başarılı bir grafik ortaya koydu. Göztepe'nin Slovenyalı orta saha oyuncusu Tijanic de maçın kaderini değiştiren isimlerden oldu. Oyuna 46'da Jahovic'in yerine dahil olan 24 yaşındaki futbolcu, 83'te sahneye çıkarak güzel bir gole imza attı ve takımına 3 puanı getirdi. Geçen sezonun flaş ismi Ndiaye de bu sezon ilk kez ağları sarsıp ardından galibiyet golüne asist yaptı.MURAT PALULİ ÜZDÜ

Başakşehir galibiyetiyle 4 hafta sonunda kazanmayı başaran Göztepe, sağ beki Murat Paluli'ye kahroldu. Maçın 43'üncü dakikasında acılar içinde yerde kalan ve sahayı sedye ile terk eden Murat'ın durumunun ciddi olduğu kaydedildi. Önce kırık şüphesiyle hastaneye kaldırılan Murat'ın bağlarından sakatlandığı tespit edildi. MR'ı çekilecek 27 yaşındaki futbolcunun Altay derbisinde kesin olarak oynayamayacağı bildirildi. Murat'ın yerine oyuna giren Kerim Alıcı, Başakşehir müsabakasında gösterdiği performansla teknik direktör Maestro'dan tam not aldı.


Spor Toto Süper Lig, Başakşehir, Göztepe, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Göztepe'de güneş açtı - Son Dakika Spor


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