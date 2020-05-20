Göztepe'de Hakan Çinemre'ye yeni şans - Son Dakika

Göztepe'de Hakan Çinemre'ye yeni şans

SÜPER Lig ekiplerinden Göztepe'nin her sezon sakatlık kabusuyla boğuşan defans oyuncusu Hakan Çinemre'ye yeni sezon öncesi bir şans daha doğdu.

Göztepe'de Hakan Çinemre'ye yeni şans, System.String[]

SÜPER Lig ekiplerinden Göztepe'nin her sezon sakatlık kabusuyla boğuşan defans oyuncusu Hakan Çinemre'ye yeni sezon öncesi bir şans daha doğdu. Sarı-kırmızılılara 2017-2018 sezonunda Fenerbahçe'den transfer edilen 26 yaşındaki stoper, iki kez sağ diz ön çapraz bağlarından sakatlandı. Göztepe'ye geldiği ilk senesinde 3-2 kazanılan Trabzonspor maçında çapraz bağları kopan Hakan yaklaşık 7 ay futboldan uzak kalmıştı. Geçen sezon ise iyileşip sahalara dönen Hakan Çinemre aynı kabusu bu kez Ziraat Türkiye Kupası'nda Nazilli Belediyespor'la oynanan maçta yaşadı.

Bir türlü Göz-Göz'de istikrarlı olarak forma şansı bulamayan deneyimli oyuncu, bu sezon Adanaspor'a kiralandı. Adanaspor'da 11 maça çıkan Hakan eski gücünü toplamayı başardı. İzmir ekibiyle 1 sene daha mukavelesi bulunan Hakan'ın yeni sezonda kadroya alınacağı bildirildi. Teknik direktör İlhan Palut'un Hakan'ı değerlendirmek istediği açıklanırken, oyuncunun da yeniden Göztepe'ye dönmeyi çok istediği bildirildi. Hakan 2017-2018'de Göztepe'de sadece 2 resmi maça çıkarken, geçen sezon ise 3 müsabakada forma giydi.


Hakan Çinemre, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.05.2020 01:05 Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Göztepe'de Hakan Çinemre'ye yeni şans - Son Dakika Spor
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