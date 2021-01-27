Göztepe'de Halil Akbunar ve Soner Aydoğdu "formayı çıkarmadı"

Süper Lig'de ilk devreyi 25 puanla 11. sırada tamamlayan Göztepe'de forma giyen 29 futbolcu içinde en fazla süreyi 20'şer maçta görev yapan Halil Akbunar ile Soner Aydoğdu aldı.

Sezonun 20 maçlık kısmında 6 galibiyet, 7 beraberlik ve 7 yenilgi yaşayan Göztepe, 29 gol atıp kalesinde 24 gol gördü.

Toplam 29 futbolcunun forma giydiği sarı-kırmızılı ekipte 6 oyuncu, hiç ilk 11'de yer almadı. Sarı-kırmızılı ekip, ilk devrede forma giyen oyunculardan Andre Poko, Guilherme ve Marcio Mossoro ile yollarını ayırdı, sezon başında Kocaelispor'dan transfer ettiği ve sadece 74 dakika süre bulan Burak Süleyman'ı yeşil-siyahlı ekibe kiralık olarak gönderdi.

Türk futbolcuların daha fazla süre aldığı Göztepe'de yerli isimler 11 bin 115 dakika sahada kalırken, yabancı futbolcular 8 bin 685 dakika forma giydi.

Göztepe'de 15 yabancı ve 14 Türk futbolcu mücadele etti.

En fazla süre alanlar Halil Akbunar ile Soner Aydoğdu

Sarı-kırmızılı ekipte Halil Akbunar ile Soner Aydoğdu, tüm maçlarda ilk 11'de oynayıp en fazla süre alan isimler oldu. Cherif Ndiaye ise 14'ü ilk 11 olmak üzere 20 müsabakada da şans buldu.

Uzun süre sakatlık nedeniyle kadroya giremeyen genç isimlerden Batuhan Kırdaroğlu ile bir diğer genç futbolcu Efe Binici, sezon başında Beypiliç Boluspor'a kiralık olarak gittikten sonra dönen Kerim Alıcı ve ara transfer döneminde Trabzonspor'dan kiralanan Fousseni Diabate, en az süre alan isimler oldu.

13 futbolcudan 29 gol

Göztepe'de atılan 29 golün 12'sini yerli isimler, 17'sini ise yabancı futbolcular kaydetti.

Toplam 13 farklı ismin gol ürettiği sarı-kırmızılı ekipte Halil Akbunar 6, Cherif Ndiaye ise 5 kez fileleri havalandırdı.

Göztepe'de ara transfer döneminde Belçika'nın Anderlecht takımından kiralanan Antonio Zulj, ilk 2 maçında 3 gole ulaştı.

Kırmızı kart gören yok

İlk devrede kırmızı kart görmeyen Göztepe'de 20 futbolcu, 42 kez sarı kartla cezalandırıldı.

İzmir temsilcisinde Yalçın Kayan 6, Obinna Nwobodo ve Soner Aydoğdu 4 kez sarı kart gördü.

İlk yarı raporu

Göztepe'de ilk yarıda forma giyen isimlerin performansı şöyle:

Futbolcu Maç İlk 11 Süre Sarı Kart Gol Halil Akbunar 20 20 1757 2 6 Soner Aydoğdu 20 20 1741 4 3 İrfan Can Eğribayat 18 18 1620 2 0 Murat Paluli 17 16 1485 2 0 Berkan Emir 18 18 1467 3 0 Cherif Ndiaye 20 14 1297 2 5 Marko Mihojevic 14 14 1240 2 1 Zlatko Tripic 18 14 1046 1 3 Atınç Nukan 12 11 989 1 1 Yalçın Kayan 14 10 831 6 1 Obinna Nwobodo 13 8 817 4 0 Ideye Brown 13 8 768 1 1 Titi 11 8 735 1 0 Guilherme 10 8 723 1 2 Alpaslan Öztürk 8 7 620 3 1 Marcio Mossoro 14 7 538 2 1 Kubilay Sönmez 14 4 488 2 0 Stefano Napoleoni 13 3 459 0 1 Dzenan Burekovic 12 2 359 0 0 Lamine Gassama 4 4 231 1 0 Peter Antonio Zulj 3 3 224 1 3 Balazs Megyeri 2 2 180 0 0 Burak Süleyman 5 0 74 0 0 Andre Poko 2 1 63 1 0 Beykan Şimşek 2 0 25 0 0 Batuhan Kırdaroğlu 1 0 9 0 0 Efe Binici 3 0 8 0 0 Fousseni Diabate 1 0 5 0 0 Kerim Alıcı 1 0 1 0 0

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