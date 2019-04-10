Son Dakika Haberleri: Göztepe'de Halil ve Alpaslan'a Ceza Verilmeyecek

Göztepe'de Halil ve Alpaslan'a Ceza Verilmeyecek

42 dakika önce

Spor Toto Süper Lig'de evinde Akhisarspor'a 1-0 yenilerek bitime 7 hafta kala düşme potasından çıkamayan Göztepe'de stat dışında taraftarla kavga eden Halil Akbunar ve Alpaslan Öztürk'e ceza verilmeyeceği ifade edildi.

Göztepe'de Halil ve Alpaslan'a Ceza Verilmeyecek, System.String[]


Spor Toto Süper Lig'de evinde Akhisarspor'a 1-0 yenilerek bitime 7 hafta kala düşme potasından çıkamayan Göztepe'de stat dışında taraftarla kavga eden Halil Akbunar ve Alpaslan Öztürk'e ceza verilmeyeceği ifade edildi. 

Göz-Göz'ün bazı taraftar grupları sosyal medya üzerinden yaptıkları açıklamada iki oyuncunun kulüple ilişiğinin kesilmesini isterken, yönetimin kesinlikle bir yaptırım düşünmediği bildirildi. 

Kurmayların, moralleri oldukça bozuk olan Halil ve Alpaslan'ı taraftarlarla buluşturacağı vurgulandı. Olaylara karışan taraftarla cumartesi günü deplasmanda oynanacak Çaykur Rizespor maçından önce bir araya gelmesi planlanan futbolcuların buzları eritmesi bekleniyor. Teknik direktör Tamer Tuna'nın da bir an önce geçmişe sünger çekilmesini ve takımı kalan 7 maça en iyi şekilde hazırlamayı istediği belirtildi. - İzmir
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 11:40 Kaynak: DHA
kavga, Alpaslan Öztürk, Spor
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