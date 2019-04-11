Son Dakika Haberleri: Göztepe'de Halil ve Alpaslan Rize'ye Götürülmedi

Göztepe'de Halil ve Alpaslan Rize'ye Götürülmedi

2 saat önce

Spor Toto Süper Lig'in 28'inci haftasında Çaykur Rizespor deplasmanına çıkacak Göztepe'de Halil Akbunar ve Alpaslan Öztürk kamp kadrosuna alınmadı.

Göztepe'de Halil ve Alpaslan Rize'ye Götürülmedi, System.String[]


Spor Toto Süper Lig'in 28'inci haftasında Çaykur Rizespor deplasmanına çıkacak Göztepe'de Halil Akbunar ve Alpaslan Öztürk kamp kadrosuna alınmadı. 

Spor Toto Süper Lig'in 27'nci haftasında evinde Akhisarspor'a 1-0 yenilerek bitime 7 hafta kala düşme potasından çıkamayan Göztepe'de stat dışında taraftarla kavga eden Halil Akbunar ve Alpaslan Öztürk, 28'inci haftada oynanacak Çaykur Rizespor maçı kamp kadrosunda kendilerine yer bulamadı. - İzmir
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 05:25 Kaynak: DHA
Alpaslan Öztürk, Çaykur Rizespor, Spor
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