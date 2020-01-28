Göztepe'de Halil yeniden doğdu

SÜPER Lig'de Beşiktaş'ı yeni evi Gürsel Aksel Stadı'nda 2-1 yenen Göztepe'de statta ilk gole imza atan kanat oyuncusu Halil Akbunar adeta yeniden doğdu. Göztepe altyapısından yetişip sarı-kırmızılı formayı 2'nci Lig ve 1'inci Lig'de de terleten 26 yaşındaki futbolcu bu sezon formunun zirvesine çıktı. Geçen sezon 27'nci haftada 1-0 kaybedilen Akhisarspor maçı sonrası taraftarlarla tartışan ve tribünlerin tepkisini çekip bir süre kadroya alınmayan Halil, son haftalarda gösterdiği performansla futbolseverlerin yeniden sevgilisi oldu. 'Göztepe'nin çocuğu Halil Akbunar' olarak anılan deneyimli futbolcu, son 8 maçta 5 kez ağları havalandırarak takımının en büyük kozu haline geldi. Gösterdiği mücadeleyle de herkesten tam not alan Halil, şimdi gözünü milli formaya çevirdi. Göztepe'nin Beşiktaş maçını izleyen A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'in de dikkatini çeken oyuncunun ay-yıldızlı ekibimize yakın olduğu ifade edildi. Göztepe ile 2022 yılına kadar sözleşme uzatan Halil'i ayrıca birçok Avrupa kulübünün de takip ettiği vurgulandı.

- İzmir