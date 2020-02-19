Göztepe'de hasret bitiyor - Son Dakika
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Göztepe'de hasret bitiyor

7 saat önce

Süper Lig'de 22 Şubat Cumartesi günü Gaziantep Futbol Kulübü ile karşı karşıya gelecek Göztepe yaklaşık 1 ay sonra yeni evi Gürsel Aksel Stadı'na tekrar kavuşacak.

Göztepe'de hasret bitiyor, System.String[]

Süper Lig'de 22 Şubat Cumartesi günü Gaziantep Futbol Kulübü ile karşı karşıya gelecek Göztepe yaklaşık 1 ay sonra yeni evi Gürsel Aksel Stadı'na tekrar kavuşacak. Kulübün 95 yıllık mazisindeki ilk stadının tarihi açılışın gününde 26 Ocak'ta Beşiktaş'ı 2-1 mağlup eden gelen sarı-kırmızılılar, o tarihten bu yana evine hasret kaldı. Göztepe, Çaykur Rizespor maçının ertelenmesinin ardından 2 deplasman müsabakasına çıktı. Kötü hava şartları yüzünden Rizespor'un İzmir'e gelememesi nedeniyle 10 Şubat'ta oynananması gereken karşılaşma ileri bir tarihe ertelenirken, yeni stadında sadece Beşiktaş'ı konuk edebilen Göztepe, Yukatel Denizlispor ve İttifak Holding Konyaspor'la dış sahada kozlarını paylaştı. Cumartesi günü Gaziantep FK ile Gürsel Aksel Stadı'ndaki ikinci iç saha maçında karşı karşıya gelecek Göztepe'de tüm camia bu müsakaya kilitlendi. Statta açılış öncesi piyasaya sürülen yarım sezonluk 17 bin kombine kartın tamamı tükenirken taraftarlar satışa çıkan 3 bin civarında günlük maç biletine de adeta hücum etti. Futbolseverler 459, 405, 206, 162, 135 ve 54 TL'ye satışa sunulan biletleri çok kısa süre içinde tüketti. İkinci kez Gürsel Aksel Stadı'nda takımlarını izleyecek Göztepeliler yine müthiş bir atmosfer oluşturacak. Stat şimdiden pankart ve bayraklarla süsledi. Göztepe'de güney kale arkasındaki ayakta seyirci uygulamasının protokol henüz tamamlanmadığı için bu maçta da yürürlüğe girmeyeceği belirtildi.


Gaziantep, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 11:34 Kaynak: DHA
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