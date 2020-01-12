Göztepe'de hazırlıklar sürüyor - Son Dakika
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Göztepe'de hazırlıklar sürüyor

6 saat önce

Süper Lig'in ikinci yarısına Antalya'da hazırlanan Göztepe, günün ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Göztepe'de hazırlıklar sürüyor, System.String[]
Süper Lig'in ikinci yarısına Antalya'da hazırlanan Göztepe, günün ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Teknik direktör İlhan Palut yönetiminde yapılan antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Pas oyunuyla süren çalışmalar yarı sahada yapılan çift kale maçla tamamlandı.

Göztepe'de sakatlıkları bulunan Poko ve Alpaslan Öztürk antrenmanda yer almazken iki futbolcu da hazırlıklarını salonda sürdürdü.

Sarı kırmızılı takım bugün saat 17.30'da yapacağı çalışmayla günü tamamlayacak.

YASİN ÖZTEKİN SİVASSPOR YOLUNDA

Öte yandan, Göztepe'nin kamp kadrosunda yer almayan ve resmi işlemlerin tamamlanmasını bekleyen Yasin Öztekin'in sonrasında Demir Grup Sivasspor'a imza atması bekleniyor. Tecrübeli ismin kırmzı beyazlı kulüple anlaştığı ve resmi işlemleri beklediği öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Antrenmandan detaylar


- Öztekin
Antalya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 12:18 Kaynak: DHA
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