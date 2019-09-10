Son Dakika Haberleri: Göztepe'de hedef 3 puan ama deplasman performansı düşündürücü!
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Göztepe'de hedef 3 puan ama deplasman performansı düşündürücü!

40 dakika önce

Süper Lig'deki 3. sezonuna giren Göztepe, 2016-2017 sezonun ikinci yarısından bu seneye kadar deplasmanda oynadığı 27 maçta yalnızca 3 galibiyet alabildi.

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Süper Lig'deki 3. sezonuna giren Göztepe, 2016-2017 sezonun ikinci yarısından bu seneye kadar deplasmanda oynadığı 27 maçta yalnızca 3 galibiyet alabildi.


Ligde 14 yıl sonra ilk sezonu olan 2016-2017'nin devre arasından bu yana geçen toplam 631 günde dış sahada yalnızca Trabzonspor, Ankaragücü ve Medipol Başakşehir'i yenebilen İzmir ekibi 18 mağlubiyet ve 6 beraberlik elde etti.


Bu periyotta kalesinde 43 gol gören Göztepe, 19 kez gol sevinci yaşadı.


Son yılların en kötü deplasman istatistiklerinden birine imza atan Göz-Göz'de milli arada takıma dahil olan yeni futbolcuların adaptasyon sorununu atlatması ise camiayı umutlandırdı. Yeni bir oyun anlayışı ve yüksek bir oyuncu seviyesiyle Çaykur Rizespor'un karşısına çıkacaklarını belirten teknik direktör Tamer Tuna, zor günlerin geride kalacağını söyledi.


Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde günde çift idmanla hazırlıklarını sürdüren Göztepe'de stoper Wallace Reis ile golcü Cameron Jerome'un sakatlıkları sürüyor. İki oyuncu da Rize'ye götürülmeyecek.


Başakşehir, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 12:20 
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