Göztepe'de hedef Demir Grup Sivasspor karşılaşması - Son Dakika

Göztepe'de hedef Demir Grup Sivasspor karşılaşması

27.11.2020 12:17

Süper Lig'in 10. haftasında 30 Kasım Pazartesi günü Demir Grup Sivasspor'a konuk olacak Göztepe'nin teknik direktörü İlhan Palut, başarılı sonuçlar almayı sürdürmek istediklerini belirtti.

Süper Lig'in 10. haftasında 30 Kasım Pazartesi günü Demir Grup Sivasspor'a konuk olacak Göztepe'nin teknik direktörü İlhan Palut, başarılı sonuçlar almayı sürdürmek istediklerini belirtti.

Palut, Adnan Süvari Tesisleri'ndeki antrenman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, Süper Lig'de MKE Ankaragücü karşısında aldıkları 3 puanın kendileri için çok önemli olduğunu, dün Kırklarelispor'u eledikleri Ziraat Türkiye Kupası'nda da ilerlemeyi amaçladıklarını söyledi.

Kupada kısmi bir kadro rotasyonuyla oynadıklarını kaydeden Palut, şöyle konuştu:

"Genç oyuncularımız yeni tip koronavirüs (Kovid-19) dolayısıyla yoktu. Rotasyonu tam anlamıyla gerçekleştiremedik. İkinci yarıda maç çözülmeyince, daha çok ligde süre verdiğimiz oyuncuları da değerlendirdik. Takım ciddiyet anlamında olumluydu ama özellikle ilk yarıda üretim anlamında, kalite konusunda eksiklerimiz vardı. Ancak ikinci yarı değişikliklerle bu ivmeyi de yakaladık ve turu geçtik. Kupada ilerlemek istiyoruz."

Palut, bu haftaki rakipleri Demir Grup Sivasspor'u UEFA Avrupa Ligi'nde aldığı galibiyetten dolayı tebrik ederek, "İyi sonuçları devam ettirmek istiyoruz. Sahada büyük bir mücadelenin olacağını, güzel bir futbol olacağını düşünüyorum. Sivasspor'a saygı duyarak ama kendi futbolumuzu oynamaya çalışarak istediğimiz sonucu almak için mücadele edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Ligin ilk 9 haftasında en fazla gol atan ve en az gol yiyen ilk 4 takım içinde olduklarının hatırlatılması üzerine Palut, "Golcü kimliğimizi ligin geneline yansıtmak istiyoruz. Bunun çalışmalarını yapıyoruz. Son hafta Cherif Ndiaye sahaya karakterini koydu. Bizim çalışmalarımız ve oyuncularımızın da sahada göstereceği öz veriyle inşallah bu istatistik devam eder." diye konuştu.

"Türk futboluna katkı vermek gibi bir misyonumuz da var."

Palut, şu ana kadar oynadıkları 8 maçta yüzde 68 oranında yerli oyuncuya şans verdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Türk futboluna katkı vermek gibi bir misyonumuz da var. Bence bu değerli bir istatistik. Ligin açık ara en fazla yerli oyuncu oynatan takımıyız. Bu bizim adımıza güzel bir şey. Yaş ortalamasında da 21 yaş altı oyuncu oynatmada 3. sıradayız. 22-27 yaş arasında oyuncu oynatma noktasında 4. sıradayız. Göztepe'nin geçen seneki kadro yapılanmalarına baktığımız zaman tam tersi yönde gelişen bir istatistik. Göztepe çok yabancı oyuncuyla oynayan, yaş ortalaması en yüksek takımlarından bir tanesiyken, şimdi bir sene içerisinde bu değişimi yaşıyoruz."

Genç oyuncularla mücadele etmenin takımın geleceği adına önemli olduğunu aktaran Palut, "Her sene yeniden bir yapılanmaya ihtiyaç duyulmaması ve bu takımı 5-6 sene taşıyacak iskelet kadronun kurulması adına çok ciddi adımlar atıldı. İnşallah bunu sonuçlarla da destekleriz." değerlendirmesinde bulundu.

İlhan Palut, Alpaslan Öztürk'ün bugün takımla çalışmalara başlayacağını, Cherif Ndiaye'yi Demir Grup Sivasspor maçına yetiştirmeyi planladıklarını, Batuhan Kırdaroğlu ve Ideye Brown'ın ise kesin olarak forma giyemeyeceğini sözlerine ekledi.

Göztepe'de hedef Demir Grup Sivasspor karşılaşması
Göztepe'de hedef Demir Grup Sivasspor karşılaşması
Göztepe'de hedef Demir Grup Sivasspor karşılaşması
Göztepe'de hedef Demir Grup Sivasspor karşılaşması

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- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Göztepe'de hedef Demir Grup Sivasspor karşılaşması - Son Dakika Spor


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