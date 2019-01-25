Göztepe'de Hedef Galatasaray

Spor Toto Süper Lig'de geçen hafta deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor'a 3-2 yenilip hafta içinde ise Ziraat Türkiye Kupası son 16 Turu rövanş mücadelesinde Antalyaspor'u 3-0'lık skorla eleyen Göztepe, yarın şampiyonluk adaylarından Galatasaray ile karşılaşacak.





Spor Toto Süper Lig'de geçen hafta deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor'a 3-2 yenilip hafta içinde ise Ziraat Türkiye Kupası son 16 Turu rövanş mücadelesinde Antalyaspor'u 3-0'lık skorla eleyen Göztepe, yarın şampiyonluk adaylarından Galatasaray ile karşılaşacak.



Bornova Stadı'nda Bülent Yıldırım'ın düdük çalacağı müsabaka saat 19.00'da başlayacak. Ev sahibi Göztepe'de sakatlıkları bulunan golcü Nabil Ghilas ve sol bek Adama Traore'nin yanı sıra kart cezalısı orta saha Alpaslan Öztürk müsabakada forma giyemeyecek. Karşılaşmanın bilet fiyatları VIP tribünü 324 TL, numaralı tribün 216 TL, kuzey kale arkası 22 TL ve misafir tribün 28.5 TL olarak satışa sunuldu. Bu sezon Süper Lig'de inişli çıkışlı grafik ortaya koyan Göztepe, şampiyonluk hedefleyen takımların adeta kabusu oldu.



Ligin 3'üncü haftasında Fenerbahçe'yi Halil'in golüyle 1-0 yenen İzmir ekibi, 6'ncı haftada Trabzonspor'u deplasmanda devirdi. Yasin'in 2 golüyle Şenol Güneş Spor Kompleksi'nden zaferle dönen sarı kırmızılılar, Beşiktaş'ı da İzmir'den eli boş gönderdi. Siyah-beyazlıları 9'uncu haftada Jarome ve Reis'in golleriyle 2-0 yenen Göztepe şimdi de gözünü Galatasaray'a çevirdi. Fenerbahçe, Trabzonspor ve Beşiktaş galibiyetleriyle taraftarını mest eden Göztepe, sezonun ilk yarısında Türk Telekom Stadı'nda Galatasaray'a tek golle boyun eğdi. Galatasaray'ı yenip hem çıkışa geçmek, hem de prestijini yukarılara çekmeyen isteyen Göztepe'de teknik direktör Kemal Özdeş, taraftarın desteği ile en iyi mücadeleyi sergileyeceklerini söyledi. Kupada çeyrek finale çıkmanın kendilerine büyük moral verdiğini belirten Özdeş, "Tüm oyuncularıma inanıyorum" diye konuştu.



GÖZTEPE'NİN MUHTEMEL 11'İ



Spor Toto Süper Lig'in 19'uncu haftasında Galatasaray'ı evinde ağırlayacak Göztepe'nin maça şu 11 ile başlaması bekleniyor:



Beto- Gassama, Titi, Reis, Berkan, Poko, Borges, Castro, Halil, Yasin, Jarome - İzmir

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