Göztepe'de hedef Gaziantep FK maçı - Teknik direktör Palut'un açıklamaları - Son Dakika
Son Dakika Spor Göztepe'de hedef Gaziantep FK maçı - Teknik direktör Palut'un açıklamaları - Son Dakika Spor

Göztepe'de hedef Gaziantep FK maçı - Teknik direktör Palut'un açıklamaları

7 saat önce

Göztepe'nin antrenmanından görüntüler Göztepe'nin teknik direktörü İlhan Palut ile röportaj İZMİR - Gaziantep FK maçının hazırlıklarının müsabakanın oynanacağı Gürsel Aksel Stadı'nda sürdüren Göztepe'nin teknik direktörü İlhan Palut, gazetecilere yaptığı açıklamada, iyi başladıkları ikinci...

Göztepe'nin antrenmanından görüntüler

Göztepe'nin teknik direktörü İlhan Palut ile röportaj İZMİR - Gaziantep FK maçının hazırlıklarının müsabakanın oynanacağı Gürsel Aksel Stadı'nda sürdüren Göztepe'nin teknik direktörü İlhan Palut, gazetecilere yaptığı açıklamada, iyi başladıkları ikinci devrede başarılı sonuçlara devam etmek istediklerini söyledi.

Göztepe'de hedef Gaziantep FK maçı - Teknik direktör Palut'un açıklamaları

Gaziantep, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 02:00 Kaynak: AA
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