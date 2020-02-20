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Göztepe'de hedef Gaziantep FK maçı - Teknik direktör Palut'un açıklamaları
7 saat önce
Göztepe'nin antrenmanından görüntüler Göztepe'nin teknik direktörü İlhan Palut ile röportaj İZMİR - Gaziantep FK maçının hazırlıklarının müsabakanın oynanacağı Gürsel Aksel Stadı'nda sürdüren Göztepe'nin teknik direktörü İlhan Palut, gazetecilere yaptığı açıklamada, iyi başladıkları ikinci...
Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 02:00 Kaynak: AA
Göztepe'nin antrenmanından görüntüler
Göztepe'nin teknik direktörü İlhan Palut ile röportaj İZMİR - Gaziantep FK maçının hazırlıklarının müsabakanın oynanacağı Gürsel Aksel Stadı'nda sürdüren Göztepe'nin teknik direktörü İlhan Palut, gazetecilere yaptığı açıklamada, iyi başladıkları ikinci devrede başarılı sonuçlara devam etmek istediklerini söyledi.
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