Göztepe'de herkes golcü

SÜPER Lig'de geride kalan 4 haftada 6 puan toplayıp yenilgi yüzü görmeyen Göztepe son yıllarda en golcü takım kimliğine bürünürken, bu sezon 7 farklı oyuncu ağları sarstı. Toplamda 8 gol atarak Fatih Karagümrük'le birlikte lider Aytemiz Alanyaspor'un ardından en skorer takım olan Göz-Göz'de stoperler Atınç ve Alpaslan, orta sahalar Mossoro ve Soner, kanat oyuncuları Halil ve Tripic ile golcü Ideye fileleri sarstı. Göztepe'nin sezonun ilk haftasında 5-1 kazandığı Yukatel Denizlispor karşılaşmasında perdeyi penaltıdan Alpaslan açarken, Atınç, Halil, Mossoro ve Tripic gol sevinci yaşadı.

Ertesi hafta deplasmanda 1-1 berabere kalınan Yeni Malatyaspor karşılaşmasında ise Halil, Göztepe adına ağları sarstı. Gürsel Aksel Stadı'nda 2-2 sona eren Gaziantep Futbol Kulübü mücalesinde ise Soner ve Ideye ilk kez gol sevinci yaşayan isimler oldu. Son deplasmandaki Medipol Başakşehir sınavı ise golsüz sona erdi. Atılan gollerde Soner 2 defa asist yaparken, Atınç, Berkan, Tripic, Ideye ve Mossoro da 1 kez gol pası verdi. Göztepe milli maç arasının ardından 18 Ekim Pazar günü evinde Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek.