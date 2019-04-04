Göztepe'de Heyecan Dorukta
37 dakika önce
SPOR Toto Süper Lig'de kümede kalma yolunda pazar günü evinde Akhisarspor'la karşı karşıya gelecek Göztepe bir gözünü de rakiplerine çevirecek.
SPOR Toto Süper Lig'de kümede kalma yolunda pazar günü evinde Akhisarspor'la karşı karşıya gelecek Göztepe bir gözünü de rakiplerine çevirecek. Akhisarspor karşılaşmasından mutlak 3 puan bekleyen sarı-kırmızılılar Aytemiz Alanyaspor- Bursaspor
ve Ankaragücü- Fenerbahçe
maçından çıkacak sonuçları heyecanla takip edecek. Bursaspor ve Ankaragücü ile lige tutunmak için amansız yarışa giren Göz-Göz galip gelmesi ve Bursaspor'un puan kaybetmesi halinde düşme hattından kurtulacak. Kalan 8 haftada puan kaybına tahammülü olmayan Göztepe, 5 maçını evinde sadece 3 müsabakayı deplasmanda oynayacak.
Bursaspor ise tam tersi bir fikstüre sahip. Yeşil-beyazlılar 5 deplasmana gidip, 3 karşılaşmaya evinde çıkacak. Ankaragücü 4'er iç ve dış saha maçı yapacak. Rakiplerine göre fikstür avantajını elinde bulunduran Göztepe, son 2 haftada Bursaspor (D) ve Ankaragücü ile kozlarını paylaşacak. Teknik Direktör Tamer Tuna
, Akhisarspor karşılaşmasında kazanıp çıkışa geçeceklerini söyledi. "Göztepe düşmeyecek" diyen genç teknik adam, "Milli arada tüm eksiklerimizi kapattık. Taraftarımız bize inanıyor, güveniyor. Tüm kalbimle söylüyorum, Göztepe yeni sezonda Süper Lig'de olacak" dedi. - İzmir
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 12:48 Kaynak: DHA
Berna Laçin Pazardaki Fiyatlara Sitem Etti!
Medipol Başakşehir, Sportif Başarılarla Kasasını Doldurdu!
Fenerbahçe Yöneticisi Burhan Karaçam: 500 Milyon Lira Toplarım
Arda Turan'ı Kızdıran Soru: Ben Terörist miyim!