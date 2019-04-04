Son Dakika Haberleri: Göztepe'de Heyecan Dorukta

Göztepe'de Heyecan Dorukta

37 dakika önce

SPOR Toto Süper Lig'de kümede kalma yolunda pazar günü evinde Akhisarspor'la karşı karşıya gelecek Göztepe bir gözünü de rakiplerine çevirecek.

Göztepe'de Heyecan Dorukta, System.String[]


SPOR Toto Süper Lig'de kümede kalma yolunda pazar günü evinde Akhisarspor'la karşı karşıya gelecek Göztepe bir gözünü de rakiplerine çevirecek. Akhisarspor karşılaşmasından mutlak 3 puan bekleyen sarı-kırmızılılar Aytemiz Alanyaspor- Bursaspor ve Ankaragücü- Fenerbahçe maçından çıkacak sonuçları heyecanla takip edecek. Bursaspor ve Ankaragücü ile lige tutunmak için amansız yarışa giren Göz-Göz galip gelmesi ve Bursaspor'un puan kaybetmesi halinde düşme hattından kurtulacak. Kalan 8 haftada puan kaybına tahammülü olmayan Göztepe, 5 maçını evinde sadece 3 müsabakayı deplasmanda oynayacak.

Bursaspor ise tam tersi bir fikstüre sahip. Yeşil-beyazlılar 5 deplasmana gidip, 3 karşılaşmaya evinde çıkacak. Ankaragücü 4'er iç ve dış saha maçı yapacak. Rakiplerine göre fikstür avantajını elinde bulunduran Göztepe, son 2 haftada Bursaspor (D) ve Ankaragücü ile kozlarını paylaşacak. Teknik Direktör Tamer Tuna, Akhisarspor karşılaşmasında kazanıp çıkışa geçeceklerini söyledi. "Göztepe düşmeyecek" diyen genç teknik adam, "Milli arada tüm eksiklerimizi kapattık. Taraftarımız bize inanıyor, güveniyor. Tüm kalbimle söylüyorum, Göztepe yeni sezonda Süper Lig'de olacak" dedi. - İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 12:48 Kaynak: DHA

Spor
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