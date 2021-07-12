Göztepe'de Igor Smolnikov iddiası

Transferde şu ana kadar Arslanagic, Şefik ve Kahraman'a imza attıran Süper Lig ekibi Göztepe'ye Rus sağ bek önerildi. Son olarak Rusya'nın Krasnodar takımında top koşturan ve sezon bitiminde kulüpten ayrılan Igor Smolnikov'un Göztepe ile adı anılmaya başlandı. Deneyimli futbolcunun sarı-kırmızılılara önerildiği, son kararı teknik direktör Ünal Karaman'ın vereceği kaydedildi. Kariyerine Torpedo Moskova'da başlayan Smolnikov, Lokomotiv Moskova, Rostov ve Zenit St. Petersburg'da oynadı. Rusya A Milli Takım'ında da 29 kez forma giyen 32 yaşındaki sağ bek, geçen sezon Krasnodar'da Avrupa kupaları da dahil 33 resmi maça çıktı.Öte yandan Göztepe'nin her konuda anlaşma sağladığı Brezilyalı kanat oyuncusu Lourency'nin 2 gün sonra resmi imzayı atacağı öğrenildi. Brezilya'dan geldiği için 12 gündür Urla'da karantinada olan deneyimli oyuncunun takıma dahil olacağı vurgulandı.