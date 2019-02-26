Son Dakika Haberleri: Göztepe'de İki Hurda Araç Alev Alev Yandı

Göztepe'de İki Hurda Araç Alev Alev Yandı

1 saat önce

Kadıköy Göztepe'de yol kenarında bulunan iki hurda araçta yangın çıktı.

Göztepe'de İki Hurda Araç Alev Alev Yandı, System.String[]
Kadıköy Göztepe'de yol kenarında bulunan iki hurda araçta yangın çıktı. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor. Yangına itfaiye müdahale ederken araçlar kül oldu.

Kadıköy Göztepe Yumurtacı Abdi Bey Sokak'ta iki hurda araçta bugün öğle saatlerinde bilinmeyen bir nedenden yangın çıktı. Yangında araçlar adeta alev topuna dönerken, olay yerine kısa sürede itfaiye ekipleri geldi. Ekipleri alevleri söndürürken, araçlar küle döndü. Yangının neden çıktığı araştırılıyor. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 03:16 Kaynak: İHA

Kadıköy, Yenikadinda Gösterme, 3. Sayfa
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