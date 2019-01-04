Son Dakika Haberleri: Göztepe'de İkinci Yarı Hazırlıkları

Göztepe'de İkinci Yarı Hazırlıkları

10 dakika önce

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe, ikinci yarı hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Göztepe'de İkinci Yarı Hazırlıkları, System.String[]
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe, ikinci yarı hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamada, Antalya kampının üçüncü gününde sarı-kırmızılı futbolcuların Belek Turizm Merkezi'nde kamp yaptıkları otelde çift idmanla çalışmalarına devam ettiği bildirildi.

Teknik direktör Kemal Özdeş yönetiminde sabah antrenmanında salonda kuvvet çalışan futbolcuların, otelin sahasında gerçekleştirdikleri akşam idmanında ise taktik çalışma gerçekleştirdiği belirtildi.

Sarı-kırmızılı ekip, yarın yapacağı çift antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 09:25 Kaynak: AA

Antalya, Spor
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