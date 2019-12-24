Göztepe'de İlhan Palut düşünceli! 7 eksik... - Son Dakika
Son Dakika Spor Göztepe'de İlhan Palut düşünceli! 7 eksik... - Son Dakika Spor

Göztepe'de İlhan Palut düşünceli! 7 eksik...

6 saat önce

Çıkışını sürdürmek isteyen Göz-Göz'de zorlu karşılaşma öncesi stoper Titi, sağ bek Gassama ve golcü Jerome cezalı duruma düştü.

Göztepe'de İlhan Palut düşünceli! 7 eksik..., System.String[]

Çıkışını sürdürmek isteyen Göz-Göz'de zorlu karşılaşma öncesi stoper Titi, sağ bek Gassama ve golcü Jerome cezalı duruma düştü. Tedavileri süren orta saha oyuncuları Poko ve Alpaslan'ın yanı sıra stoperler Atınç ve Hakan sakat.


En kritik mevkilerinde birçok eksik bulunan Göz-Göz'te teknik direktör İlhan Palut'un idmanlarda sürekli arayış içinde olduğu ifade edildi. Genç teknik adamın savunmanın sağında Gassama'nın yerine Hatayspor'dan eski öğrencisi Murat Paluli'ye şans vereceği öğrenilirken, Alpaslan'ın iyileşmemesi durumunda Titi'nin yokluğunda Galatasaray maçında sol bek olarak oynayan Leo'nun stopere geçeceği ifade edildi. Cezası biten Berkan'ın ise Sivasspor karşısında sol bekteki yerini alacağı kaydedildi.


Teknik direktör İlhan Palut'un en büyük kararsızlığı santrforda yaşadığı dile getirildi. Jerome'un yokluğunda elinde Eren, Napoleoni ve Deniz gibi isimler bulunan genç teknik adam ileri uçta kimi oynatacağını henüz belirlemedi. Göztepe'ye geldiği günden bu yana Napoleoni'yi forvet arkası olarak görevlendiren ve İtalyan oyuncunun performansından bir hayli memnun kalan Palut'un santrforda Eren-Deniz ikilisinden birine forma vermesi bekleniyor.


Murat Paluli, Hatayspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 04:49 
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