Göztepe'de İlhan Palut istifa etti - Son Dakika

Göztepe'de İlhan Palut istifa etti

Süper Lig'de Fenerbahçe'ye de deplasmanda 2-1 yenilerek koronavirüs pandemisi arasından sonra çıktığı 4 maçta 3 puanı bir arada göremeyen Göztepe'de teknik direktör İlhan Palut'un yönetime istifasını sunduğu öğrenildi.

Süper Lig'de Fenerbahçe'ye de deplasmanda 2-1 yenilerek koronavirüs pandemisi arasından sonra çıktığı 4 maçta 3 puanı bir arada göremeyen Göztepe'de teknik direktör İlhan Palut'un yönetime istifasını sunduğu öğrenildi. Bu sezon 9'uncu hafta sonrası istifa eden Tamer Tuna'nın yerine göreve gelen 43 yaşındaki teknik adamın yakın çevresiyle paylaştığı istifasının Başkan Mehmet Sepil tarafından kabul edilmesi bekleniyor. Kariyerinde daha önce 2'nci Lig ve 1'inci Lig'de Hatayspor'u çalıştırıp Göztepe ile 2 yıllık daha sözleşmesi bulunan İlhan Palut'un istifasında son 9 maçta yalnız 1 galibiyet alınması ve takımın düşüşe geçen performansının rol oynadığı öğrenildi.

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Palut'la ilk yarıda ve ikinci yarının başında iyi bir çıkış yakalayan sarı-kırmızılı ekip, ardından üst üste puan kayıplarıyla 38 puanı aşamayıp hedefsiz kalmıştı. Ligde son 4 maçta Ankaragücü, Gençlerbirliği, Galatasaray (D) ve Sivasspor karşısına çıkacak Göztepe'de kalan haftalar için bir teknik direktörle anlaşılıp anlaşılmayacağı ise şu anda belirsiz. Fenerbahçe deplasmanında ilk yarıda 2 farklı yenik duruma düşmesine rağmen ikinci yarıda Soner'in ayağından gol bulup umutlanırken birçok pozisyonda rakip kaleci Altay Bayındır'a takılan sarı-kırmızılılarda, taraftarlar özellikle sözleşme durumu belirsiz olan kaleci Beto'yu haftalardır süren kötü performansı nedeniyle eleştirdi.

Halil, Jerome ve Deniz Kadah'ın sakatlıklarının devam ettiği İzmir ekibinde, Fenerbahçe maçının 22'nci dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan Serdar Gürler'in durumu ise çekilecek MR'ın ardından belli olacak.


Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.07.2020 13:45 Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Göztepe'de İlhan Palut istifa etti - Son Dakika Spor
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