Göztepe'de ilk hedef Fenerbahçe karşılaşması - Son Dakika

Göztepe'de ilk hedef Fenerbahçe karşılaşması

Süper Lig'de 4 Temmuz Cumartesi günü Fenerbahçe ile deplasmanda karşılaşacak Göztepe'nin teknik direktörü İlhan Palut, müsabakada en iyi mücadelelerini verip, iyi bir sonuçla İzmir'e dönmek istediklerini bildirdi.

Süper Lig'de 4 Temmuz Cumartesi günü Fenerbahçe ile deplasmanda karşılaşacak Göztepe'nin teknik direktörü İlhan Palut, müsabakada en iyi mücadelelerini verip, iyi bir sonuçla İzmir'e dönmek istediklerini bildirdi.

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Palut, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ligde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle verilen aradan sonra her maçın zor geçtiğini söyledi.

Bu haftaki rakipleri Fenerbahçe'nin ideal ritminde gözükmediğini belirten Palut, "Ancak Fenerbahçe ile oynamak her zaman zordur. Biz Göztepe olarak en iyi mücadelemizi verip iyi bir sonuçla İzmir'e dönmek istiyoruz." diye konuştu.

Palut, Cameron Jerome ve Hüseyin Bulut'un sakatlıklarının devam ettiğini, Aytemiz Alanyaspor maçında dizinde bir esneme meydana gelen Deniz Kadah'ın da Fenerbahçe karşısında oynamayabileceğini kaydetti.

Lige verilen aradan önce beşinci sıradaki Beşiktaş'la aralarındaki puan farkının 7 olduğunu, bundan dolayı kendilerine ilk 5'te yer alma hedefi koyduklarını aktaran Palut, Trabzonspor ve BtcTurk Yeni Malatyaspor mağlubiyetleriyle bu konsantrasyonlarını kaybettiklerini dile getirdi.

Palut, hedefsizliğin veya futbolcuların transfer görüşmelerinin bu süreci etkilememesi gerektiğini, bu görüşmelerin tek başına performansı etkilediğini söylemenin yanlış olacağını ifade etti.

Göztepe'nin geçen sezon son hafta ligde kaldığını, bu sezonun ilk 9 haftasında da 9 puan topladığını hatırlatan Palut, şöyle konuştu:

"Bu sürecin oyunculara getirdiği negatiflikler, korkular, endişeler bir an ortadan kaybolduktan sonra oyuncuları hedefe kilitlemek, lig beşinciliği, Avrupa gibi... Biz burada gerekli başarıyı gösteremedik. Oyuncular motive olmada belki biz oyuncuları bu hedefte motive etmekte. Bu rahatlama, yeni hedefleri kovalama noktasında maalesef geriye itti."

Palut, yeni sezonla ilgili Göztepe'nin mutlaka bir yeni yapılanmaya gitmesi ve gençleşme adımlarının atılması gerektiğini belirterek, "Hem mevcut takımla ilgili görüşler hem de bu noktaya katkı yapabilecek oyuncularla ilgili çalışmalar devam ediyor. Göztepe takımı yeni sezona belli oranda yenilenmiş, belli oranda gençleşmiş oyuncularla başlamayı düşünüyor." ifadelerini kullandı.

Palut, santrfor mevkisinde istedikleri sayısal verimi alamadıklarını ancak Cameron Jerome ve Kamil Wilczek'in elinden geleni yaptığını sözlerine ekledi.

Fenerbahçe, İzmir, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 13:47 Kaynak: AA

Son Dakika Spor Göztepe'de ilk hedef Fenerbahçe karşılaşması - Son Dakika Spor
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