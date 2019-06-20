Son Dakika Haberleri: Göztepe'de ilk transfer Murat Paluli
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Göztepe'de ilk transfer Murat Paluli

1 saat önce

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe, transferde ilk imzayı Hatayspor'dan Murat Paluli'ye attırdı.

Göztepe'de ilk transfer Murat Paluli, System.String[]
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe, transferde ilk imzayı Hatayspor'dan Murat Paluli'ye attırdı.

Son olarak Hatayspor forması giyen Murat Paluli, Göztepe ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. 9 Ağustos 1994 tarihinde Erzurum'da doğan Murat, Başakşehir altyapısında oynadıktan sonra Körfez İskenderunspor takımında profesyonel futbol hayatına başladı. 2015 yılında Erzurumspor'a transfer olan Murat, 2017-2018 sezonu ikinci yarısında Hatayspor'a transfer oldu. - İZMİR
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 01:47 Kaynak: İHA
Hatayspor, Murat Paluli, Spor
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