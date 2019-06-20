Göztepe'de ilk transfer Murat Paluli
1 saat önce
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe, transferde ilk imzayı Hatayspor'dan Murat Paluli'ye attırdı.
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 01:47 Kaynak: İHA
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe, transferde ilk imzayı Hatayspor
'dan Murat Paluli
'ye attırdı.
Son olarak Hatayspor forması giyen Murat Paluli, Göztepe ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. 9 Ağustos 1994 tarihinde Erzurum
'da doğan Murat, Başakşehir
altyapısında oynadıktan sonra Körfez
İskenderunspor takımında profesyonel futbol hayatına başladı. 2015 yılında Erzurumspor'a transfer olan Murat, 2017-2018 sezonu ikinci yarısında Hatayspor'a transfer oldu. - İZMİR
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