Son Dakika Haberleri: Göztepe'de ilk yolcu Tayfur

Göztepe'de ilk yolcu Tayfur

1 saat önce

Spor Toto Süper Lig'de evinde MKE Ankaragücü'nü 2-1 yenerek kümede kalmayı başaran Göztepe'de kadro operasyonu erken başladı.

Göztepe'de ilk yolcu Tayfur, System.String[]
Spor Toto Süper Lig'de evinde MKE Ankaragücü'nü 2-1 yenerek kümede kalmayı başaran Göztepe'de kadro operasyonu erken başladı. 
Sarı-kırmızılılarda sözleşmesi ay sonunda bitecek kanat oyuncusu Tayfur Bingöl ile yollar ayrıldı. 3 sezondur İzmir ekibinde forma giyen deneyimli futbolcu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla camiaya veda etti. Göztepe'ye 2016-2017 sezonunda 1'inci Lig'deyken Gençlerbirliği'nden transfer olan 26 yaşındaki futbolcu ilk yılında 33 maç oynayıp, Play-Off şampiyonluğu yaşadı. Süper Lig'de ise 2017-2018'de 25, 2018-2019'da ise 21 müsabakaya çıkan Tayfur toplamda 10 gol attı. Tayfur, ligin 32'nci haftasında oynanan Demir Grup Sivasspor maçında sergilediği performans yüzünden oyundan alınmış ve taraftarın protestosuna maruz kalmıştı. Oyuncunun saha kenarına gelirken tribünlere el kol hareketi yapması eleştiri almıştı.


- İzmir
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 08:08 Kaynak: DHA
Spor
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