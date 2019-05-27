Son Dakika Haberleri: Göztepe'de ilk yolcu Tayfur

Göztepe'de ilk yolcu Tayfur

59 dakika önce

MKE Ankaragücü'nü devirerek ligde kalan Göztepe'de ilk ayrılık yaşandı.

Göztepe'de ilk yolcu Tayfur, System.String[]
MKE Ankaragücü'nü devirerek ligde kalan Göztepe'de ilk ayrılık yaşandı. Sarı-kırmızılılarla sözleşmesi sona eren Tayfur Bingöl takımdan ayrıldı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de sözleşmesi sona eren Tayfur Bingöl sarı-kırmızılılara veda etti. Ayrılığı sosyal medya hesabından duyuran Tayfur, taraftarlara ve camiaya teşekkür etti. Bu mesajın ardından kulüpten de Tayfur'a veda mesajı gelirken, deneyimli oyucuya emekleri için teşekkür edildi.

Son 3 sezonda formasını giydiği sarı-kırmızılı formayla 46 maça çıkan Bingöl, takımın Spor Toto Süper Lig'e çıkmasında katkı sağlamıştı. - İZMİR
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 08:16 Kaynak: İHA
Bingöl, MKE Ankaragücü, Spor
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