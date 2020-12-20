Göztepe'de İrfan Can şoku - Son Dakika

Göztepe'de İrfan Can şoku

20.12.2020 18:41
Göztepe'de İrfan Can şoku, System.String[]

Süper Lig'de evinde Atakaş Hatayspor'a 1-0 yenilip düşüşünü sürdüren Göztepe'de, salı günü deplasmanda oynanacak Galatasaray maçı öncesi şok bir gelişme yaşandı.

Süper Lig'de evinde Atakaş Hatayspor'a 1-0 yenilip düşüşünü sürdüren Göztepe'de, salı günü deplasmanda oynanacak Galatasaray maçı öncesi şok bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılıların genç kalecisi İrfan Can'ın koronavirüs testi pozitif çıktı.

Genç eldiven sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün yapılan rutin Kovid-19 testimin pozitif çıktığını öğrenmiş bulunmaktayım. Hirhengi bir semtom göstermemekle beraber ev izolasyonuna başladım. Herkes kendine çok dikkat etsin. Maske, mesafe, temizlik, kurallara uyalım" ifadelerini kullandı.


Spor Toto Süper Lig, Hatayspor, Göztepe, Salı, Spor, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Göztepe'de İrfan Can şoku - Son Dakika Spor


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