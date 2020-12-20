Göztepe'de İrfan Can şoku

Süper Lig'de evinde Atakaş Hatayspor'a 1-0 yenilip düşüşünü sürdüren Göztepe'de, salı günü deplasmanda oynanacak Galatasaray maçı öncesi şok bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılıların genç kalecisi İrfan Can'ın koronavirüs testi pozitif çıktı.

Genç eldiven sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün yapılan rutin Kovid-19 testimin pozitif çıktığını öğrenmiş bulunmaktayım. Hirhengi bir semtom göstermemekle beraber ev izolasyonuna başladım. Herkes kendine çok dikkat etsin. Maske, mesafe, temizlik, kurallara uyalım" ifadelerini kullandı.