Göztepe'de İrfan ve Halil'e yakın markaj - Son Dakika

Göztepe'de İrfan ve Halil'e yakın markaj

25.05.2021 12:35
Göztepe'de İrfan ve Halil'e yakın markaj, System.String[]

SÜPER Lig'de yeni sezon için transfer çalışmalarına başlayan Göztepe'de en dikkat çeken oyunculardan olan kaptan Halil Akbunar ve kaleci İrfan Can Eğribayat'a yurt içinin yanı sıra yurt dışından da birçok kulübün ilgi gösterdiği belirtildi.

SÜPER Lig'de yeni sezon için transfer çalışmalarına başlayan Göztepe'de en dikkat çeken oyunculardan olan kaptan Halil Akbunar ve kaleci İrfan Can Eğribayat'a yurt içinin yanı sıra yurt dışından da birçok kulübün ilgi gösterdiği belirtildi. Sarı-kırmızılılarda 2020-2021'de 40 lig karşılaşmasının tamamında forma giyen Halil için Fransa ve Almanya'dan çok ciddi tekliflerin geldiği vurgulandı. Altyapısından çıkıp 9 yıldır forma giydiği Göztepe'de bu sezon Süper Lig'de 9 gol atıp 10 da asist yaparak A Milli Takımı'nın Euro 2020 aday kadrosuna davet edilen Halil'in iyi bir gelir getirmesi durumunda yurt dışına transferinin mümkün olabileceği ifade edildi.

Geçen sezon başında 1'inci Lig ekibi Adanaspor'dan gelen kaleci İrfan Can da kısa sürede kendini kanıtladı. Alt ligden gelmesine rağmen Göz-Göz'ün birinci kalecisi olmayı başaran 22 yaşındaki file bekçisi için Fransız kulüplerinin nabız yokladığı vurgulandı. İki futbolcunun da Göztepe ile sözleşmesinin sürmesi yönetimin elini güçlendirdi. Kurmayların hem Halil'e hem de İrfan Can'a iyi bir bonservis bedeli biçeceği kaydedildi. İç transferde Berkan ve Atınç'la anlaşıp Alpaslan'la vedalaşan Göztepe'de sağ bek Murat Paluli'yle de nikah tazelenmesi bekleniyor.


Göztepe'de İrfan ve Halil'e yakın markaj
Göztepe'de İrfan ve Halil'e yakın markaj

Spor Toto Süper Lig, Göztepe, Almanya, Fransa, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Göztepe'de İrfan ve Halil'e yakın markaj - Son Dakika Spor


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