Göztepe'de İttifak Holding Konyaspor maçında hedef 3 puan - Son Dakika
Son Dakika Spor Göztepe'de İttifak Holding Konyaspor maçında hedef 3 puan - Son Dakika Spor

Göztepe'de İttifak Holding Konyaspor maçında hedef 3 puan

6 saat önce

Süper Lig'in 22. haftasında 15 Şubat Cumartesi günü İttifak Holding Konyaspor'a konuk olacak Göztepe'nin orta saha oyuncusu Soner Aydoğdu, kendi futbollarını sahaya yansıtıp, Konya'dan galibiyetle dönmek istediklerini bildirdi.

Süper Lig'in 22. haftasında 15 Şubat Cumartesi günü İttifak Holding Konyaspor'a konuk olacak Göztepe'nin orta saha oyuncusu Soner Aydoğdu, kendi futbollarını sahaya yansıtıp, Konya'dan galibiyetle dönmek istediklerini bildirdi.

Adnan Süvari Tesisleri'ndeki antrenman öncesinde gazetecilere açıklamada bulunan Soner Aydoğdu, Çaykur Rizespor maçının hava şartları nedeniyle ertelenmesinin ardından İttifak Holding Konyaspor karşılaşmasına hazırlandıklarını söyledi.

Takım olarak iyi gidişatlarını devam ettirmek istediklerini kaydeden Soner Aydoğdu, "Rakibimiz hoca değişikliğine gitti. Bir reaksiyon, bir direniş göstereceklerdir yeni hocayla. Biz sahaya çıkıp en iyi oyunumuzu, kendi futbolumuzu oynayıp 3 puanla dönmek istiyoruz." diye konuştu.

Soner Aydoğdu, ikinci yarıda oynadıları 3 maçta 7 puan aldıklarını belirterek, "Fena bir puan değil bence. İyi gidiyoruz, iyi oynuyoruz, iyi çalışıyoruz, bunu da sahaya yansıtmak istiyoruz. Oynadıkça formumu yakalıyorum. Gole ve takıma katkı sağladıkça bu da beni mutlu ediyor. Sadece ben değil, takım olarak iyi oynuyoruz. Hep birlikte iyi işler yapmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

İttifak Holding Konyaspor maçının hazırlıklarını teknik direktör İlhan Palut yönetiminde Adnan Süvari Tesisleri'nde sürdüren sarı-kırmızılı ekipte, sol uyluk ön bölgede kas yaralanması tespit edilen Andre Poko'nun bu hafta forma giyemeyeceği öğrenildi.

Göztepe'de İttifak Holding Konyaspor maçında hedef 3 puan

İttifak Holding, Soner Aydoğdu, Konyaspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 01:22 Kaynak: AA
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