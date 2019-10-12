Son Dakika Haberleri: Göztepe'de jerome formayı kaptı
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Göztepe'de jerome formayı kaptı

1 saat önce

SÜPER Lig'de son olarak evinde İstikbal Mobilya Kayserispor'u 4-0 yenerek alt sıralardan uzaklaşan Göztepe'de, Cameron Jerome'un performansı teknik ekibi umutlandırdı.

Göztepe'de jerome formayı kaptı, System.String[]

SÜPER Lig'de son olarak evinde İstikbal Mobilya Kayserispor'u 4-0 yenerek alt sıralardan uzaklaşan Göztepe'de, Cameron Jerome'un performansı teknik ekibi umutlandırdı. Geçen sezon yaşadığı sakatlıklar yüzünden yaz kampında takımdan ayrı kalan ve ilk 4 haftada forma giyemeyen İngiliz golcü, mevkidaşı Eren Derdiyok'u kulübeye hapsetti. İttifak Holding Konyaspor, Gaziantep FK ve Kayserispor maçlarında ilk 11'de sahaya çıkan 32 yaşındaki futbolcu gol atamasa da gösterdiği performansla beğeni topladı.

Teknik direktör Tamer Tuna'nın, toplam 254 dakika sahada kalan Jerome'a bundan sonraki haftalarda da 11'de şans vereceği ifade edildi. Galatasaray'dan büyük umutlarla transfer edilen Eren Derdiyok ise Jerome'un görev yaptığı son 3 maçta oyuna sonradan bile giremedi. Eren'le birlikte takımın önemli hücum ayaklarından kanat oyuncusu Yasin Öztekin de formayı unuttu. Bu sene sadece ilk 3 haftada oynayan deneyimli futbolcu, Çaykur Rizespor, Konyaspor, Gaziantep FK ve Kayserispor karşılaşmalarında şans bulamadı.


İstikbal Mobilya, Kayserispor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 11:31 Kaynak: DHA
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