Göztepe'de Jerome formayı kaptı - Son Dakika
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Göztepe'de Jerome formayı kaptı

6 saat önce

SÜPER Lig'de geçen hafta evinde Gaziantep Futbol Kulübü ile son dakikada yediği golle 1-1 berabere kalan Göztepe'de, 2 haftadır yedek kulübesinde oturan golcü Cameron Jerome'un bu hafta Hes Kablo Kayserispor deplasmanında 11'de sahada olacağı öğrenildi.

Göztepe'de Jerome formayı kaptı, System.String[]

SÜPER Lig'de geçen hafta evinde Gaziantep Futbol Kulübü ile son dakikada yediği golle 1-1 berabere kalan Göztepe'de, 2 haftadır yedek kulübesinde oturan golcü Cameron Jerome'un bu hafta Hes Kablo Kayserispor deplasmanında 11'de sahada olacağı öğrenildi. Gaziantep FK maçında mevkidaşı Kamil Wilczek'in yerine 65'te oyuna girip 71'de fileleri sarsan İngiliz forvetin performansı da geçer not aldı. Devre arasında Danimarka'nın Brondby takımından transfer edilen Polonyalı Wilczek'in ise henüz takıma uyum sağlayamadığı ve hazır olmadığı ifade edildi.

Jerome'u Kayserispor sınavında 11'de sahaya sürmeyi planlayan teknik direktör İlhan Palut'un, Wilczek'i ise maçın gidişatına göre değerlendireceği vurgulandı.Sezon başında yaşadığı sakatlıklar yüzünden forma giyemeyen Jerome, 17 lig maçında görev alıp 1337 dakika sahada kaldı. Jerome, 1-0 kazanılan Trabzonspor, 2-1 galip gelinen Galatasaray ve son Gaziantep FK maçlarında fileleri sarstı. Göz-Göz'ün yine devre arası transferlerinden olan sol kanat Zlatko Tripic ise sadece 1 dakika şans buldu. Norveç'in Viking ekibinden kadroya dahil edilen 27 yaşındaki futbolcu, gelir gelmez sakatlandı. Fraport TAV Antalyaspor maçında yalnızca 1 dakika oynayabilen Tripic'in de Wilczek gibi tam anlamıyla hazır olmadığı vurgulandı.


Kayserispor, Gaziantep, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 11:05 Kaynak: DHA
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