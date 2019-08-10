Göztepe'de Jerome yeni sayfa açacak

Süper Lig'de 2019-2020 sezonunun ilk haftasında evinde oynayacağı Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdüren Göztepe'de geçen sene beklentilerin uzağında kalan İngiliz golcü Cameron Jerome toparlanmaya çalışıyor. Özellikle Göz-Göz'ün kümede kalma savaşı verdiği son 5 haftada sakatlığına rağmen fedakarlık yapıp forma giyen ve mücadelesiyle alkış toplayan deneyimli oyuncu, tam iyileşemese de yeni sezonu iple çekiyor.

Mevkidaşı Eren Derdiyok'la birlikte forma savaşı verecek 32 yaşındaki futbolcunun hazırlık döneminde oldukça hırslı olduğu ve teknik direktör Tamer Tuna'dan övgüler aldığı vurgulandı. Kritik maçlarda sakat sakat oynaması nedeniyle Afyonkarahisar kampında tam randumanlı çalışamayan Jerome'un birkaç hafta sonra hazır hale geleceği bildirildi. Jerome'un durumunu yakından takip eden Tuna'nın, uzun ve zorlu maratonda İngiliz golcüden sık sık yararlanacağı dile getirildi. Geçen sezon Süper Lig'de 28 maça çıkan Jerome 2018 dakika sahada kaldı. Ağları 5 kez sarsan golcü, 2 de asistle oynamıştı.