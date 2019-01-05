Son Dakika Haberleri: Göztepe'de Kader Kampı

Göztepe'de Kader Kampı

1 saat önce

SPOR Toto Süper Lig'de ikinci yarı öncesi hazırlıklarını Antalya Belek'te sürdüren Göztepe'de sezonun ilk devresinde varlık gösteremeyen 5 oyuncunun kaderi kampta belli olacak.

Göztepe'de Kader Kampı, System.String[]


SPOR Toto Süper Lig'de ikinci yarı öncesi hazırlıklarını Antalya Belek'te sürdüren Göztepe'de sezonun ilk devresinde varlık gösteremeyen 5 oyuncunun kaderi kampta belli olacak. Sarı-kırmızılılarda sakatlıklarından dolayı bir türlü istikrarı yakalayamayan Cikalleshi ve Deniz Kadah'ın yanı sıra çok az forma şansı bulan Grillo, Samed Ali ile Gouffran gösterecekleri performansa göre takımda yer bulacak. Teknik direktör Kemal Özdeş'in mevcut kadroyla ilgili yönetime henüz rapor vermediği, 14 Ocak'ta sona erecek kamp sonrası takımdan gidecekleri belirleyeceği vurgulandı. Kampta 3. gününü geride bırakan Göztepe'de özellikle Cikalleshi ve ligdeki son Ankaragücü maçında iyi oynayıp göze giren Gouffran'ın oldukça hırslı olduğu öğrenildi. 

İkinci yarıda Göztepe'yi üst sıralara taşımayı hedefleyen Kemal Özdeş'in yeni transferleri bir an önce Antalya'da görmek istediği vurgulandı. Takımın en skorer oyuncusu Yasin Öztekin'i ise talip olan Fenerbahçe'ye satmayı düşünen Başkan Mehmet Sepil'in sarı-lacivertliler ile görüşmelerini sürdürdüğü ifade edildi. Kafası oldukça karışan Yasin'in de bir an önce geleceğininin belirlenmesini beklediği kaydedildi. Dış transferde yurt içi ve dışında birçok futbolcuyu listesine alan sarı-kırmızılılar henüz somut adımlar atamadı. Toplam 16 yabancısı bulunan, bütçeyi rahatlatmak ve yabancı kontenjanını açmak için öncelikle Ghilas ve Scarione'yi elden çıkarmaya çalışan yönetimin hafta içinde çalışmalarını hızlandıracağı dile getirildi. - İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 11:52 Kaynak: DHA

Belek, Antalya, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Beşiktaş, Yeni Sezon Hazırlıklarını Sürdürürken, Burak Yılmaz Takımdan Ayrı Çalıştı Camiden Çıkan Yaşlı Adam, Soluk Borusuna Yapışan 'Lokum' Nedeniyle Öldü

Bir Dönem Türk Futbolunun Geleceği Olarak Gösterilen Muhammed Demirci, İstanbulspor'da Kamp Kadrosuna Alınmadı Galatasaray ve Başakşehir, Kamp İçin Antalya'ya Gitti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.1.2019 13:36:08. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Göztepe'de Kader Kampı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]