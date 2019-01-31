Göztepe'de Kadıköy'de Puan Peşinde

SPOR Toto Süper Lig'de üst üste Evkur Yeni Malatyaspor ve Galatasaray'a mağlup olarak ikinci yarıya kötü başlayan ve tehlikeli bölgeyle arasındaki puan farkı azalan Göztepe, yarın Fenerbahçe deplasmanında ter dökecek.





SPOR Toto Süper Lig'de üst üste Evkur Yeni Malatyaspor ve Galatasaray'a mağlup olarak ikinci yarıya kötü başlayan ve tehlikeli bölgeyle arasındaki puan farkı azalan Göztepe, yarın Fenerbahçe deplasmanında ter dökecek. Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. Fenerbahçe karşısına mutlak puan ya da puanlar için çıkacak Göztepe bu sezon deplasmanlarda istediği sonuçlar elde edemedi. Dış sahada oynadığı 10 maçın sadece 2'sini kazanan sarı-kırmızılılar 8 mağlubiyet alıp, Akhisarspor'la birlikte en kötü deplasman karnesine sahip iki ekipten biri oldu. Gurbette Trabzonspor'u 2-1, Kayseri'de ise Ankaragücü'nü 3-0 yenen Göztepe, Galatasaray, Alanyaspor, Akhisarspor ve Antalyaspor'a 1-0, Kasımpaşa'ya 3-1, BŞB Erzurumspor'a 2-1, Sivasspor'a 2-0, Yeni Malatyaspor'a da 3-2 yenildi.



Bu sezon gol yollarında genel olarak büyük sıkıntı yaşayan Göztepe, deplasmanlarda sadece 9 kez fileleri sarstı. Kalesinde ise 15 gol gören İzmir ekibi eksi 6 averajla yer aldı. Fenerbahçe ise geçen hafta evinde ligin flaş takımlarından Yeni Malatyaspor'u 3-2 yenip moral buldu. Göz-Göz'de kritik randevu öncesi sakat ve cezalı oyuncu sayısı bir hayli fazla. Sarı-kırmızılılarda Galatasaray maçında toplam 4. sarı kartını gören orta saha Poko'yla birlikte sakatlıkları bulunan sağ bek Gassama, sol bek Traore ve golcü Ghilas Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek. Tedavileri süren orta saha Ngando ile sol bek Berkan'ın ise durumları maç saati netlik kazanacak.



Göztepe'nin muhtemel on biri şöyle;"



Beto - Tayfur, Titi, Reis, Agbenyenu, Alpaslan, Borges, Castro, Yasin, Serdar (Halil), Jarome" - İzmir

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