Göztepe'de kahreden seri - Son Dakika

Göztepe'de kahreden seri

20.12.2020 11:49
Göztepe'de kahreden seri, System.String[]

SÜPER Lig'de evinde Atakaş Hatayspor'a tek golle mağlup olan Göztepe, 6 maçlık yenilmezlik serisinin ardından düşüşe geçti.

SÜPER Lig'de evinde Atakaş Hatayspor'a tek golle mağlup olan Göztepe, 6 maçlık yenilmezlik serisinin ardından düşüşe geçti. Ligde ilk mağlubiyetini 5'inci haftada Fenerbahçe önünde aldıktan sonra Kasımpaşa, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Ankaragücü, Demir Grup Sivasspor, Hes Kablo Kayserispor ve Aytemiz Alanyaspor karşılaşmalarını kaybetmeyen sarı-kırmızılılar, geçen hafta 3-2 kaybedilen Çaykur Rizespor maçıyla üst üste kötü sonuçlara imza attı. Rizespor yenilgisinin ardından Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Turu'nda Bursaspor'a uzatma dakikalarında 5-4 kaybedip turnuvada elenen Göztepe, evinde Hatayspor'a da boyun eğerek taraftarını kahretti.

Hatayspor müsabakasında vasat bir oyun sergileyen Göz-Göz, özellikle geriye düştükten sonra pozisyon bulmakta zorlandı. Alınan 1-0'lık yenilginin ardından değerlendirmelerde bulunan teknik direktör İlhan Palut, "Maçın ilk yarısına baktığımızda dengede giden bir oyun vardı. Pozisyon anlamında duran toplardan ve Guilherme ile önemli fırsatları kaçırdık. İkinci yarıya da iyi başladık, Soner'le bir pozisyona daha girdik. Ancak anlamsız bir penaltıyla geriye düştük. Bu dakikadan sonra rakibimiz kalesini iyi korudu. Biz ise rakip sahada boşluklar bulmakta zorlandık. Golden sonra istediğimiz gibi üretken değildik" diye konuştu.

PENALTIKOLİK OLDU

Göztepe bu sezon Süper Lig'de penaltıdan yediği gollerle yıkıldı. Ligde rakip takımların en çok penaltı kullandığı ekip olan sarı-kırmızılılar aleyhine tam 8 penaltı düdüğü çalındı. Yeni Malatyaspor, Gaziantep Futbol Kulübü, Fenerbahçe, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Ankaragücü, Çaykur Rizespor (2) ve Hatayspor, Göztepe ile oynanan maçlarda penaltı kullandı. Ankaragücü'nden Endri Çekici'nin kullandığı penaltıyı kaleci İrfan Can kurtardı. Yine Çaykur Rizespor maçında Boldrin'in penaltısını çıkaran İrfan Can, seken topta Skoda'nın golüne engel olamadı. Göztepe aleyhine penaltı düdüğü çalındığı 7 maçın sadece 1'ini kazanabildi. Ankaragücü'nü 3-1 yenen İzmir ekibi, Fenerbahçe, Çaykur Rizespor ve Hatayspor'a yenilip Yeni Malatyaspor, Gaziantep FK ve BB Erzurumspor'la berabere kaldı. Göztepe salı günü deplasmanda Galatasaray'ın rakibi olacak.


Spor Toto Süper Lig, Ankaragücü, Hatayspor, Göztepe, Spor, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Göztepe'de kahreden seri - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Vatandaşlar şikayet etti, Ticaret Bakanlığı harekete geçti: Elektronik ticaretle ilgili yeni düzenleme geliyor 'Kenan Komutan' koronaya karşı! Limon suyu ile kolonyayı karıştırdı, "Kovid-19'u öldürüyorum" dedi Türk rapçi Tepki klip çekiminde alevlerin arasında kaldı 11 yıldır kayıp olan oğullarını her yerde arıyorlar! Bulana 100 bin liralarını ya da dairelerini verecekler ABD diken üstünde! Onaylanan koronavirüs aşısı sağlık çalışanlarını hastanelik etti Yunanistan'da mülteci dramı: Fareler ıslak çadırlardaki bebekleri kemiriyor Sosyal medya bu görüntülerle çalkalanıyor! Farelerle dolu kuru incir deposu mide bulandırdı Miami'de tatil yapan İtalyan model Claudia Romani'den sahilde cesur pozlar
Prof. Dr. Gülümser Heper, teröristbaşı Abdullah Öcalan için 'sayın' deyince canlı yayın karıştı Prof. Dr. Gülümser Heper, teröristbaşı Abdullah Öcalan için 'sayın' deyince canlı yayın karıştı         
11:30
Adnan Oktar'ın cinsel istismar sistemi çizgi roman oldu! Adnan Oktar'ın cinsel istismar sistemi çizgi roman oldu!         
10:42
10 kişinin öldüğü korona yoğun bakımındaki yangın faciası 10 kişinin öldüğü korona yoğun bakımındaki yangın faciası "Geliyorum" demiş! Teknik hatadan kaynaklandı iddiası         
10:37
Koronavirüs geçiren kişilerdeki bitkinliğin nedenini ortaya koyan keşif: Virüs beyin zarından geçebiliyor Koronavirüs geçiren kişilerdeki bitkinliğin nedenini ortaya koyan keşif: Virüs beyin zarından geçebiliyor         
09:51
Van'da şehir girişindeki tabelada yer alan rakım ve nüfus yazısı kaldırıldı Van'da şehir girişindeki tabelada yer alan rakım ve nüfus yazısı kaldırıldı         
09:21
Muğla'daki 3,8 ve 3,9 büyüklüğündeki depremlerden sonra Van'da 4,4 büyüklüğünde deprem Muğla'daki 3,8 ve 3,9 büyüklüğündeki depremlerden sonra Van'da 4,4 büyüklüğünde deprem         
08:01
Deprem nedeniyle aşağıya atladığı düşünülen kadının oğlu gözaltına alındı Deprem nedeniyle aşağıya atladığı düşünülen kadının oğlu gözaltına alındı         
01:11
F.Bahçeli Mert Hakan'dan Erol Bulut'a: Hocam vallahi böyle olmaz F.Bahçeli Mert Hakan'dan Erol Bulut'a: Hocam vallahi böyle olmaz         
20:04
Şovmen Beyazıt Öztürk'ün bir yıllık reklam anlaşmasından alacağı para dudak uçuklattı Şovmen Beyazıt Öztürk'ün bir yıllık reklam anlaşmasından alacağı para dudak uçuklattı         
18:47
Nusret, Anne Marie'yi tanımadı! Çalışanına Nusret, Anne Marie'yi tanımadı! Çalışanına "Hangisi meşhur?" diye sordu         
17:23
Prof. Dr. Murat Yılmaz: Koronavirüs damlacık yoluyla kolay bir şekilde bulaşabiliyor Prof. Dr. Murat Yılmaz: Koronavirüs damlacık yoluyla kolay bir şekilde bulaşabiliyor         
16:58
Üniversitede 'taciz' iddiası! 10 öğrenci şikayet etti Üniversitede 'taciz' iddiası! 10 öğrenci şikayet etti         
16:13
Almanya'dan sınır dışı edilen 7 kişilik Türk aile yapılan muameleye isyan etti: Soyup kameraya çektiler Almanya'dan sınır dışı edilen 7 kişilik Türk aile yapılan muameleye isyan etti: Soyup kameraya çektiler         
14:54
Muafiyeti suistimal eden şahsa idari para cezası kesildi Muafiyeti suistimal eden şahsa idari para cezası kesildi         
14:21
"Koronayı atlattım" diye sevinme! Uzman isim virüsü yenenleri bekleyen hastalıkları tek tek saydı         
14:14
Coşkun Sabah'tan gündem olacak sözler: Adamların kızımın fotoğrafıyla tuvalete girmesine müsaade etmem Coşkun Sabah'tan gündem olacak sözler: Adamların kızımın fotoğrafıyla tuvalete girmesine müsaade etmem         
11:45
Ulucanlar Cezaevi'nin 135 yıllık çeşmesinden 'zula' çıktı Ulucanlar Cezaevi'nin 135 yıllık çeşmesinden 'zula' çıktı         
09:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2020 12:04:58. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Göztepe'de kahreden seri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei