Son Dakika Haberleri: Göztepe'de Kasımpaşa Maçı Hazırlıkları

Göztepe'de Kasımpaşa Maçı Hazırlıkları

1 saat önce

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında 10 Mart Pazar günü Kasımpaşa'yı konuk edecek Göztepe, hazırlıklarını sürdürdü.

Göztepe'de Kasımpaşa Maçı Hazırlıkları, System.String[]
Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında 10 Mart Pazar günü Kasımpaşa'yı konuk edecek Göztepe, hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde Adnan Süvari Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde istasyon çalışması yapan sarı-kırmızılı futbolcular, son bölümde dar alanda taktik ağırlıklı maç oynadı.

Sarı-kırmızılı ekipte sakatlıkları bulunan Adama Traore, Hakan Çinemre ve Kerem Atakan Kesgin, idmanda yer almadı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 07:47 Kaynak: AA

Kasımpaşa, Spor
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