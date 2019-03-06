Göztepe'de Kasımpaşa Maçı Hazırlıkları
1 saat önce
Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında 10 Mart Pazar günü Kasımpaşa'yı konuk edecek Göztepe, hazırlıklarını sürdürdü.
Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında 10 Mart Pazar günü Kasımpaşa
'yı konuk edecek Göztepe, hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik direktör Tamer Tuna
yönetiminde Adnan Süvari Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde istasyon çalışması yapan sarı-kırmızılı futbolcular, son bölümde dar alanda taktik ağırlıklı maç oynadı.
Sarı-kırmızılı ekipte sakatlıkları bulunan Adama Traore, Hakan Çinemre
ve Kerem Atakan Kesgin, idmanda yer almadı.
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Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 07:47 Kaynak: AA
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