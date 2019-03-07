Göztepe'de Kasımpaşa Maçı Hazırlıkları

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında 10 Mart Pazar günü Kasımpaşa'yı ağırlayacak Göztepe, karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında 10 Mart Pazar günü Kasımpaşa'yı ağırlayacak Göztepe, karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.



Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda ısınmanın ardından istasyon çalışması yapan sarı-kırmızılı futbolcular, idmanın ikinci bölümünde taktik çalıştı.



Göztepe'de sakatlıkları bulunan Adama Traore, Hakan Çinemre ve Kerem Atakan Kesgin, antrenmanda yer almadı.



Öte yandan, dünkü antrenmandan sonra mide ve karın ağrısı şikayeti bulunan Andre Poko'nun hastanede yapılan tetkik ve tedavisinin ardından sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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