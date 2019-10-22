Göztepe'de Kasımpaşa maçı hazırlıkları
13 dakika önce
Süper Lig'in 9. haftasında 27 Ekim Pazar günü Kasımpaşa'yı konuk edecek Göztepe, müsabakanın hazırlıklarını sürdürdü.
Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 02:46 Kaynak: AA
Süper Lig'in 9. haftasında 27 Ekim Pazar günü Kasımpaşa'yı konuk edecek Göztepe, müsabakanın hazırlıklarını sürdürdü.
Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde gerçekleşen antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan sarı-kırmızılı futbolcular, daha sonra pas çalıştı.
İdman dar alanda gerçekleştirilen 3 takımlı turnuva ile tamamlandı.
Göztepe'de sakatlıkları bulunan Hakan Çinemre ile Yusuf Talum takımdan ayrı çalıştı.
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