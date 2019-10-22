Son Dakika Haberleri: Göztepe'de Kasımpaşa maçı hazırlıkları
Son Dakika Spor Göztepe'de Kasımpaşa maçı hazırlıkları

Göztepe'de Kasımpaşa maçı hazırlıkları

13 dakika önce

Süper Lig'in 9. haftasında 27 Ekim Pazar günü Kasımpaşa'yı konuk edecek Göztepe, müsabakanın hazırlıklarını sürdürdü.

Göztepe'de Kasımpaşa maçı hazırlıkları, System.String[]

Süper Lig'in 9. haftasında 27 Ekim Pazar günü Kasımpaşa'yı konuk edecek Göztepe, müsabakanın hazırlıklarını sürdürdü.

Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde gerçekleşen antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan sarı-kırmızılı futbolcular, daha sonra pas çalıştı.

İdman dar alanda gerçekleştirilen 3 takımlı turnuva ile tamamlandı.

Göztepe'de sakatlıkları bulunan Hakan Çinemre ile Yusuf Talum takımdan ayrı çalıştı.

Kasımpaşa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 02:46 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Yeni bölümünden ilk sahne yayınlanan Çukur'da Yamaç, Akın'ı kovuyor
Sinema sektöründe önemli düzenlemeler Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi Çaykur Rizespor'da Bülent Uygun sesleri İBB'den barajlardaki su seviyesiyle ilgili açıklama

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2019 14:59:35. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Göztepe'de Kasımpaşa maçı hazırlıkları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]