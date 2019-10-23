Son Dakika Haberleri: Göztepe'de Kasımpaşa maçı hazırlıkları
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Göztepe'de Kasımpaşa maçı hazırlıkları

58 dakika önce

Süper Lig'de 9. haftada 27 Ekim Pazar günü Kasımpaşa'yı konuk edecek Göztepe, müsabakanın hazırlıklarını sürdürdü.

Göztepe'de Kasımpaşa maçı hazırlıkları, System.String[]

Süper Lig'de 9. haftada 27 Ekim Pazar günü Kasımpaşa'yı konuk edecek Göztepe, müsabakanın hazırlıklarını sürdürdü.

Adnan Süvari Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman öncesinde teknik direktör Tamer Tuna, futbolcularıyla toplantı yaptı. İdmanda ısınmanın ardından hızlı hücum çalışan sarı-kırmızılı futbolcular, ikinci bölümde hücum ve savunma varyasyonları üzerinde durdu.

Göztepe'de sakatlıkları bulunan Hakan Çinemre ve Yusuf Talum takımdan ayrı çalıştı.

Kasımpaşa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 07:14 Kaynak: AA
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