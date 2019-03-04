Son Dakika Haberleri: Göztepe'de Kasımpaşa Maçı Hazırlıkları Başladı

Göztepe'de Kasımpaşa Maçı Hazırlıkları Başladı

29 dakika önce

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında 10 Mart Pazar günü Kasımpaşa'yı konuk edecek Göztepe, bu karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Göztepe'de Kasımpaşa Maçı Hazırlıkları Başladı, System.String[]
Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında 10 Mart Pazar günü Kasımpaşa'yı konuk edecek Göztepe, bu karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, dün oynanan Atiker Konyaspor maçında uzun süre forma giyen oyuncuların yenilenme idmanı yaptığı belirtildi.

Diğer futbolcuların ise ısınma bölümünün ardından pas ve dar alanda oyun çalışmaları yaptıkları bildirildi.

Sarı-kırmızılı ekipte sakatlıkları bulunan Hakan Çinemre, Adama Traore ve Kerem Atakan Kesgin, takımdan ayrı çalıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 05:31 Kaynak: AA

Kasımpaşa, Spor
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