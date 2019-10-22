Son Dakika Haberleri: Göztepe'de Kasımpaşa maçı hazırlıkları sürüyor
Son Dakika Spor Göztepe'de Kasımpaşa maçı hazırlıkları sürüyor

Göztepe'de Kasımpaşa maçı hazırlıkları sürüyor

32 dakika önce

Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde gerçekleşen antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan sarı-kırmızılı futbolcular, daha sonra pas çalıştı.

Göztepe'de Kasımpaşa maçı hazırlıkları sürüyor, System.String[]

Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde gerçekleşen antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan sarı-kırmızılı futbolcular, daha sonra pas çalıştı.


İdman dar alanda gerçekleştirilen 3 takımlı turnuva ile tamamlandı.


Göztepe'de sakatlıkları bulunan Hakan Çinemre ile Yusuf Talum takımdan ayrı çalıştı.


Tamer Tuna, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 04:14 
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