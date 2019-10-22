Göztepe'de Kasımpaşa maçı hazırlıkları sürüyor

Göztepe'de sakatlıkları bulunan Hakan Çinemre ile Yusuf Talum takımdan ayrı çalıştı.

İdman dar alanda gerçekleştirilen 3 takımlı turnuva ile tamamlandı.

Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde gerçekleşen antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan sarı-kırmızılı futbolcular, daha sonra pas çalıştı.

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