Son Dakika Haberleri: Göztepe'de Kayıp Tangocu

Göztepe'de Kayıp Tangocu

37 dakika önce

SPOR Toto Süper Lig'de milli aranın ardından evinde Akhisarspor'la kümede kalma yolunda çok kritik maça çıkacak Göztepe'de stoper Fausto Grillo'nun varlığı unutuldu.

Göztepe'de Kayıp Tangocu, System.String[]


SPOR Toto Süper Lig'de milli aranın ardından evinde Akhisarspor'la kümede kalma yolunda çok kritik maça çıkacak Göztepe'de stoper Fausto Grillo'nun varlığı unutuldu. Sezon başında Arjantin Premier Lig takımlarından Velez Sarsfield'den transfer edilen 26 yaşındaki oyuncu, bu sezon hiçbir Süper Lig maçında görev almadı. Ligde 1 dakika bile oynayamayan, sadece 5 Ziraat Türkiye Kupası ve hazırlık maçlarında sarı-kırmızılı formayı giyen deneyimli defans oyuncusu, kulüpte sezon başından bu yana görev yapan 3 teknik direktör, Bayram Bektaş, Kemal Özdeş ve Tamer Tuna tarafından tercih edilmedi. 

Yabancı sayısı kuralının çok tartışıldığı Türk futbolunda bir köşede kalan Grillo'nun Göztepe ile 2020 yılına kadar sözleşmesi sürüyor. Grillo'nun yanı sıra Göztepe yüksek ücretler ödediği Ghilas, Gouffran, Ngando ve Kadu'dan da bu sezon istikrarlı bir şekilde verim alamadı. İlk yarıda lisansı askıya alınan Ghilas şu ana kadar 7, Kadu 6, Ngando 10, Gouffran da 11 lig maçına çıktı. Ghilas sadece 2 maçta 11'de forma giyerken 172 dakika sahada kalıp 1 gol attı. Kadu 5 Süper Lig müsabakasına 11'de başladı, Gouffran da 4 kez seremonide yer aldı. Ngando'nun ise ilk 11'de sahaya çıktığı karşılaşma bulunmuyor.

- İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 11:20 Kaynak: DHA

Spor
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