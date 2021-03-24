Göztepe'de Kerim forma bekliyor

Spor Toto Süper Lig'e milli maçlar nedeniyle verilen ara öncesi çıktığı son 2 sınavı farklı kaybeden Göztepe'de formayı yalnız sezon başında imza töreninde giyebilen Kerim Alıcı, kalan haftalarda şans bekliyor. Sezon başında Altınordu'dan bonservis bedeli ödenerek transfer edilen 23 yaşındaki sağ bek, sarı-kırmızılı formayı yalnız imza töreninde fotoğraf çektirmek için sırtına geçirdikten sonra henüz 1 hafta geçmeden 1'inci Lig'de Boluspor'a kiralandı. İlk yarıyı Bolu'da geçirip 12 maçta 90 dakika forma giyerek başarılı bir performans sergileyen Kerim, devre arasında sözleşmesindeki opsiyonla yuvaya döndü.

Takımda bu kez görev almayı hayal ederken Murat Paluli ve Gassama'nın gerisinde yedek kalan futbolcu, sadece 16 Ocak'taki Konyaspor maçında sahaya girip formasını bile terletemeden 1 dakika oynayabildi. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek Gassama'yla yeniden anlaşması beklenmeyen Göztepe'de Murat Paluli'nin son 2 maçtaki kötü performansıyla Kerim'e gündoğdu. Ligde sıkıntısız konumda yer alıp kalan haftalarda üst sıralar için mücadele ederken yeni sezonun kadro iskeletini de oluşturmayı hedefleyen İzmir temsilcisinde teknik direktör Ünal Karaman'ın Kerim'e şans vermesi bekleniyor. Kerim Alıcı'nın 2018 yılında Fenerbahçe'ye transfer olan ikiz kardeşi Barış Alıcı, halen Belçika'da Westerlo forması giyiyor.