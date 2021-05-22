Göztepe'de kiralık sözleşmesi sona eren Peter Zulj taraftarlara veda etti

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin Belçika'nın Anderlecht takımından kiraladığı Peter Zulj, sarı-kırmızılı taraftarlara veda etti.

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin Belçika'nın Anderlecht takımından kiraladığı Peter Zulj, sarı-kırmızılı taraftarlara veda etti. Zulj, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Her şey için çok teşekkür ederim. Başarılarınızın devamı dileği ile hoşça kal şanlı Göztepem." ifadelerini kullandı. Ara transfer döneminde sarı-kırmızlı ekibe dahil olan Avusturyalı futbolcu, ligde 16 maçta 4 gole imza attı. Mehmet Sepil'e destek Öte yandan Göztepeli taraftarlar haziran ayında başkanlığı bırakacağını açıklayan Mehmet Sepil'in göreve devam etmesi için sosyal medyada desteklerini sürdürüyor. Göztepeli İşadamları Derneği de Gürsel Aksel Stadı'na Sepil'in fotoğrafının olduğu "Elini elimizden çekme" yazılı pankart astı.

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