Göztepe'de koltuk tasarımını taraftar seçti

GÜRSEL Aksel Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi adını alacak yeni stadına kavuşmak için gün sayan Süper Lig'deki İzmir temsilcisi Göztepe'de, stadın maraton tribünündeki koltukların tasarımını taraftarlar seçti. Sarı-kırmızılı kulüp, maraton tribünün koltuk tasarımı için sosyal medyada anket düzenledi. Ankette kısa süre içinde 30 bin 530 oy kullanıldı. Taraftarların çoğu, 7 tasarım seçeneği arasında, ortasında Göztepe yazısı olan, başında ve sonunda kulübün kuruluş tarihi olan 1925 yazılı 5 numaralı tasarımdan yana oy kullandı.

Bu tasarım oyların yüzde 34.8'ini aldı. 6 numaralı desen yüzde 19.3'le ikinci olurken 7 numaralı desen ise 14.2 oy oranıyla üçüncülüğü elde etti. Maraton tribünde koltuklara 5 numaralı desen uygulanacak.

Göztepe'de Gürsel Aksel Tesisleri'nin arazisine 14 Haziran 2017'de ihalesi yapılıp yapımına başlanan stadın yıl sonu bitmesi, sezonun ikinci yarısı içinde kapılarını açması bekleniyor. Tribünlerin çatı kaplamaları tamamlanmak üzere olan statta iç işçilikler de yapılıyor. TOKİ tarafından 218 milyon 900 bin TL ihale bedeliyle yaptırılan tesiste önümüzdeki haftalarda koltuklandırma ve çim serimine geçilecek.