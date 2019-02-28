Son Dakika Haberleri: Göztepe'de Konyaspor Maçı Hazırlıkları

Göztepe'de Konyaspor Maçı Hazırlıkları

42 dakika önce

Spor Toto Süper Lig'de 3 Mart Pazar günü deplasmanda Atiker Konyaspor ile karşılaşacak Göztepe, müsabakanın hazırlıklarına başladı.

Göztepe'de Konyaspor Maçı Hazırlıkları, System.String[]
Spor Toto Süper Lig'de 3 Mart Pazar günü deplasmanda Atiker Konyaspor ile karşılaşacak Göztepe, müsabakanın hazırlıklarına başladı.

Adnan Süvari Tesisleri'nde gerçekleşen antrenmanda, dünkü Ziraat Türkiye Kupası mücadelesinde Evkur Yeni Malatyaspor'a karşı forma giyen oyuncular yenilenme çalışması yaptı.

Diğer futbolcular istasyon çalışmasının ardından dar alanda idman gerçekleştirdi.

Sarı-kırmızılı ekipte sakatlıkları bulunan Lumor Agbenyenu, Hakan Çinemre, Adama Traore ve Kerem Atakan Kesgin takımdan ayrı çalıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 03:56 Kaynak: AA

Yenikadinda Gösterme, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Fenerbahçe, Çaykur Rizespor Maçının Hazırlıklarını Sürdürdü Göztepe'yi Eleyen Malatyaspor, Yarı Finalde Galatasaray'ın Rakibi Oldu

Malatyaspor'un Golcü Oyuncusu Eren Tozlu'dan Galatasaray'a Gözdağı Bakan Selçuk, Elektrik Desteği Ödemesinin 1 Mart'ta Başlayacağını Bildirdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.2.2019 16:38:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Göztepe'de Konyaspor Maçı Hazırlıkları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]