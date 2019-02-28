Göztepe'de Konyaspor Maçı Hazırlıkları
42 dakika önce
Spor Toto Süper Lig'de 3 Mart Pazar günü deplasmanda Atiker Konyaspor ile karşılaşacak Göztepe, müsabakanın hazırlıklarına başladı.
Spor Toto Süper Lig'de 3 Mart Pazar günü deplasmanda Atiker Konyaspor
ile karşılaşacak Göztepe, müsabakanın hazırlıklarına başladı.
Adnan Süvari Tesisleri'nde gerçekleşen antrenmanda, dünkü Ziraat Türkiye Kupası
mücadelesinde Evkur Yeni Malatyaspor
'a karşı forma giyen oyuncular yenilenme çalışması yaptı.
Diğer futbolcular istasyon çalışmasının ardından dar alanda idman gerçekleştirdi.
Sarı-kırmızılı ekipte sakatlıkları bulunan Lumor Agbenyenu, Hakan Çinemre
, Adama Traore ve Kerem Atakan Kesgin takımdan ayrı çalıştı.
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Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 03:56 Kaynak: AA
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