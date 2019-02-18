Göztepe'de Korkutan Tablo

Spor Toto Süper Lig'de geçen hafta Alanyaspor galibiyetiyle rahatlayan Göztepe, Kayserispor deplasmanında son anlarda yediği golle sahadan 2-1 boynu bükük ayrılıp yeniden ateş hattına doğru geriledi.





Spor Toto Süper Lig'de geçen hafta Alanyaspor galibiyetiyle rahatlayan Göztepe, Kayserispor deplasmanında son anlarda yediği golle sahadan 2-1 boynu bükük ayrılıp yeniden ateş hattına doğru geriledi.



Kayseri deplasmanında puana çok yaklaşmışken savunma zaafları yüzünden istediği sonucu alamayan sarı-kırmızılılar, bu sezon 13 mağlubiyetle Süper Lig'in en çok kaybeden takımı oldu. Sezon boyunca inişli çıkışlı bir grafik ortaya koyan Göztepe, geride kalan 22 haftada Yeni Malatyaspor ve Galatasaray'a 2'şer kez, Alanyaspor, Kasımpaşa, Akhisarspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Başakşehir, Antalyaspor, Sivasspor, Fenerbahçe ve Kayserispor'a da birer defa yenildi. Göztepe ligin en az berabere kalan takımı da unvanını aldı. Sadece Bursaspor'la evinde 0-0'lık eşitliği bozamayan Göztepe'nin deplasman karnesi yine taraftarı çok üzdü.



Sonuncu Akhisarspor'dan sonra en kötü dış saha performansı sergileyen İzmir ekibi, Trabzonspor ve Ankaragücü maçlarını kazanıp hanesine yalnız 6 puan yazdırabildi. Gurbetteki 10 müsabakasında ise evine eli boş dönen Göztepe başarısız bir istatistiğe imza attı. Bitime 12 hafta kala düşme potasıyla arasında yalnızca 1 puan fark kalan Göztepe'de teknik direktör Kemal Özdeş, "Son anda yediğimiz golle yenilmek çok üzücüydü" dedi.



İleri uçta görev alan futbolcularla topu istedikleri gibi buluşturamadıklarını anlatan deneyimli teknik adam, "Bitime 7 dakika kala beraberliği yakaladık. Tam rakibimize şok yaşatacakken yine gol yedik. Gole sevinirken mağlup olduk. Evimizde daha iyi oynuyoruz. Kaybı telafi edeceğiz" dedi.



Göz-Göz, bu hafta cuma günü Bornova Stadı'nda Trabzonspor'u konuk edecek.



ÖZDEŞ'E TARAFTARDAN ELEŞTİRİ



Göztepeli futbolseverler 2-1'lik Kayserispor yenilgisinin ardından sosyal medyada başta teknik direktör Kemal Özdeş ve yönetimi sert dille eleştirdi. Taraftarlar 15'inci hafta sonunda Bayram Bektaş'ın yerine getirilen Özdeş'in takıma katkı koyamadığını iddia etti. Başkan Mehmet Sepil'e de sitem eden Göztepeliler, "Borçsuz takım, borçlu takıma yeniliyor" gibi dikkat çekici yorumlarda bulundu. Trabzonspor maçının hazırlıklarına başlayan Göztepe'de cezaları biten kanat oyuncuları Serdar ve Yasin ile orta saha Borges takıma dönecek. - İzmir

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