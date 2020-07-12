Göztepe'de kötü gidişat sürüyor - Son Dakika

Göztepe'de kötü gidişat sürüyor

Göztepe, Süper Lig'in 32. haftasında Gençlerbirliği'ni konuk etti.

Göztepe, Süper Lig'in 32. haftasında Gençlerbirliği'ni konuk etti. Maça iyi başlayan taraf olan sarı-kırmızılılar, ataklarının sonunu getiremezken, 33. dakikada kaleci Göktuğ Bakırbaş'ın bireysel hatası sebebiyle 1-0 geriye düştü. İlk yarının bu skorla bitmesi beklenirken Stancu'nun 45+3'te gelen golü Göztepe'nin devre arasına 2-0 geride girmesine sebep oldu. İkinci yarıda biraz daha risk alarak oynayan Göztepe, savunma arkasında verdiği boşluklarla dikkat çekti. Bu anlardan birinde Alpaslan Öztürk'le girdiği mücadelede yerde kalan Stancu, takımına penaltı kazandırdı. Penaltı atışını gole çeviren Sessegnon farkı 3'e çıkardı. Bu dakikadan sonra doldur boşalt oyunu oynamaya başlayan sarı-kırmızılılar, 90. dakikada Alpaslan Öztürk ile golü bulsa da 3-1 yenilmekten kurtulamadı.

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Göz Göz 6 maçtır kazanamıyor


Bu sonuçla Göztepe, pandemi sürecinin ardından yeniden başlatılan Süper Lig'de oynadığı 6 maçta galibiyete ulaşamadı. Bu maçlarda 4 mağlubiyet ve 2 beraberlik alan sarı-kırmızılılar, taraftarını hüsrana uğrattı. 6 maçta 9 gol atmasına rağmen kalesinde 15 gol gören Göz Göz, pandemi öncesindeki takım oyununu sahaya yansıtamadı. Özellikle son maçlarda ilk 11 üzerinde zorunlu veya performansa dayalı değişiklikler yapmaya çalışan Göztepe Teknik Direktörü İlhan Palut, bu değişikliklerden beklediği verimi alamadı. Kaybedilen diğer maçların aksine Gençlerbirliği maçında topa daha fazla sahip olan (yüzde 65) Göztepe, Gençlerbirliği karşısında ise şansızlıklarla boğuştu. Kaleci Beto'nun sakatlığı sebebiyle oynamadığı maçta kaleye geçen Göktuğ Bakırbaş, 33. dakikada üstüne gelen şutta topu elinden kaçırınca meşin yuvarlak ağlara buluştu. Bu golün şoku henüz yeni yeni atılırken ilk yarının son dakikasında gelen gol Göz Göz'ün maçı kazanma ümitlerine darbe vurdu.


Parlatan, şanssızlıktan yakındı


Maçtan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Göztepe Teknik Sorumlusu Ersan Parlatan, maç hakkında yorum yapmak konusunda zorlandığını belirtti. Parlatan, "Anlatılması zor bir durum. Negatif şeyler bulamıyoruz ama fazla orta yapıp bir türlü üretkenlik adına doğru işler yapmıyoruz. Hamleler yaparak futbolcularımız riskler aldılar ama gelen ortalarda pozisyona girme adına zorluklar yaşıyoruz. Kalite göstermediğimiz zaman, pozisyonları değerlendiremediğimiz zaman sonuç alamıyoruz. Çok kolay goller yedik. Çok motiveydik ama işte futbolda iyi oyun yetmiyor" ifadelerini kullanarak şanssız olduklarına dikkat çekmişti.


Gençlerbirliği, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 12.07.2020 11:26 

Son Dakika Spor Göztepe'de kötü gidişat sürüyor - Son Dakika Spor
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