Göztepe'de Kupa Maçı Hazırlıklarına Başladı
1 saat önce
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında 23 Ocak Çarşamba günü Antalyaspor'u konuk edecek Göztepe, bu müsabakanın hazırlıklarını sürdürdü.
Ziraat Türkiye Kupası
son 16 turu rövanş maçında 23 Ocak Çarşamba
günü Antalyaspor
'u konuk edecek Göztepe, bu müsabakanın hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik direktör Kemal Özdeş yönetiminde Adnan Süvari Tesisleri'nde gerçekleşen antrenmanda futbolcular ısınmanın ardından 5'e 2 çalıştı.
Sarı-kırmızılı ekip, antrenmanın ikinci bölümünde savunma ve hücum varyasyonları üzerinde durdu.
Göztepe, Antalyaspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 03:15 Kaynak: AA
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