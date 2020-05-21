Göztepe'de Leo ve Reis kalmak istiyor

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de sezon bitiminde sözleşmeleri sona erecek iki yabancı futbolcu Leo Schwechlen ve Wallace Reis'in sarı-kırmızılı kulüpte kalmak istedikleri bildirildi. Koronavirüs salgını yüzünden başka bir ülke ya da kente gitmek istemeyen iki futbolcunun yönetimle görüşmeyi bekledikleri ve ücretleri konusunda fedakarlık yapabilecekleri ifade edildi. Yeni sezonda alternatifli bir kadro görmek isteyen teknik direktör İlhan Palut'un da savunmada görev yapan hem Leo hem de Reis'in takımda kalmalarına sıcak baktığı vurgulandı.

Göztepe'ye 2016-2017 sezonun başında Anorthosis takımında transfer edilen defans oyuncusu Leo, ilk senesinde İzmir ekibiyle 1'inci Lig'de Play-Off şampiyonluğu yaşadı. Taraftarın sempatisini de kazanan 30 yaşındaki oyuncu, 2017-18'de Süper Lig'de Göz-Göz'le 22 müsabakaya çıktı. Ertesi sezon takımdan ayrılıp Büyükşehir Belediye Erzurumspor'la Süper Lig kariyerine devam eden Leo, 34 maçın tamamında oynayıp, yeniden Göztepe'ye döndü.

Leo, bu yıl Göztepe'de ise 6 lig maçında görev aldı. 2017-18 sezonunun devre arasında İzmir ekibiyle sözleşme imzalayan Reis ise 2.5 sezondur sarı-kırmızılı formayı terletiyor. 32 yaşındaki Brezilyalı bu sezon 14 karşılaşmada boy göstedi.