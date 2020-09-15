Göztepe'de liderlik coşkusu

SÜPER Lig'de Yukatel Denizlispor'u Gürsel Aksel Stadı'nda 5-1 yenerek 2020-2021 sezonuna müthiş bir başlangıç yapan Göztepe ilk haftadan liderlik koltuğuna oturdu. Ligdeki 4'üncü sezonuna giren sarı-kırmızılılarda taraftarlar ve camia birinci haftayı ilk sırada bitirmenin sevincini yaşadı. Alınan farklı galibiyetin yanı sıra oynanan pozitif futbol da Göztepe'yi umutlandırdı. Özellikle geçen sezon beklentilerin uzağında kalan Atınç, Tripic ve Mossoro'nun hem iyi performans sergilemesi hem de gol atması teknik direktör İlhan Palut'u oldukça mutlu etti. Transferde ise hamlelerini hızlandıran Göz-Göz, Macar kaleci Balasz Megyeri'yi de resmen kadrosuna dahil etti.

Son olarak Yunanistan'ın Atromitos takımında forma giyen Megyeri ile 2 yıllık sözleşme imzalanması İlhan Palut'un elini güçlendirdi. Beto'nun gidişiyle Adanaspor'dan İrfan Can ve Megyeri'yi kadrosuna dahil eden Göztepe, kaleci sorununu çözmüş oldu. Göz-Göz, Göktuğ'u ise Ümraniyespor'a kiralamıştı. İzmir ekibinin defans, orta saha ve kanatlara da takviye yapacağı açıklandı. Cuma günü ligde Yeni Malatyaspor'a konuk olacak Göztepe hazırlıklarını sürdürürken, İlhan Palut'un oyuncularına rehavet uyarısında bulunduğu öğrenildi. Palut'un, "Çok güzel bir açılış gerçekleştirdik. Önemli olan istikrarlı bir şekilde yolumuza devam edebilmek. Hepinize güveniyorum. Malatya'dan da istediğimiz sonucu alacağız" dediği vurgulandı.