Göztepe'de Lourency Rodrigues yola çıktı

Brezilya'dan yola çıkan deneyimli futbolcunun sağlık kontrolünden geçtikten sonra Göztepe'ye 3 yıllık imza atacağı ifade edildi. Son olarak Portekiz 'in Gil Vicente takımında forma giyen 25 yaşındaki futbolcu, geçen sezon kupa dahil Portekiz'de 38 resmi maça çıktı. Deneyimli oyuncu toplam 2298 dakika süre alırken 5 gol attı, 2 asist yaptı.

Süper Lig'de transferde ilk olarak Altınordu 'nun stoperi Kahraman Demirtaş'la sözleşme imzalayan Göztepe, ikinci takviyesini gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Sarı-kırmızılılarda Başkan Mehmet Sepil 'in haftalar önce, "Anlaşma sağlandı" diye duyurduğu Brezilyalı kanat oyuncusu Lourency Rodrigues'in İzmir 'e geleceği açıklandı.

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